В Госдепе США поделились ожиданиями от переговоров с Россией

29 декабря 2021 в 00:59 Размер текста - 17 +

На переговорах России и США, которые запланированы на 10 января, будут обсуждаться обеспокоенности сторон. Об этом заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс. «Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же», — приводит слова Неда Прайса РИА «Новости». Представитель госдепа отметил, что ожидает от переговоров как продвижения в некоторых областях, так и спорные моменты, по которым стороны не смогут прийти к согласию. «Открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того, как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее», — резюмировал Прайс. Ранее сообщалось, что, по информации французского издания France Pressе, российско-американские переговоры запланированы на 10 января. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США обсудят предложения по гарантиям безопасности на переговорах. Рябков также отметил, что договориться о гарантиях безопасности будет невозможно за одну встречу, пишет RT. По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Новикова, США испытывает сложности перед встречей с Россией, передает телеканал 360.