Богатейшему экс-сотруднику ФСБ простили крупное мошенничество

29 декабря 2021 в 05:16 Размер текста - 17 +

Имущество Васильева и его семьи освободили от ареста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование в отношении бывшего сотрудника управления «К» ФСБ РФ Андрея Васильева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Его обязали лишь оплатить траты на экспертизу в размере 1,5 миллионов рублей. Судья Константин Селезнев установил, что мошенничество, которое вменяли Андрею Васильеву, было окончено 11 декабря 2011 года, передает «Коммерсант». Это значит, что десятилетний срок давности уголовного преследования по соответствующей статье истек. Также имущество Васильева и его семьи было освобождено от ареста. В этот список вошли десятки земельных участков в Подмосковье, около десяти жилых домов и квартир в Москве и Московской области, банковские счета, на которых в сумме хранится около 10 миллионов долларов, коллекция премиальных наручных часов и автомобиль Lexus LX-450. Суд постановил взыскать с Васильева 1,5 миллиона рублей, которые были потрачены на экспертизу, установившую ущерб по делу в размере более 600 миллионов рублей. 24 декабря Генпрокуратура добилась конфискации части активов его семьи, оставив ей все, что было приобретено после увольнения Васильева из ФСБ в 2014 году. Потерпевшие по уголовному делу бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин рассказали, что собираются судиться с Васильевым в гражданском порядке. Представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева заявила, что будет обжаловать решение суда о снятии ареста с имущества экс-сотрудника ФСБ. В 2019 году были задержаны шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. Адвокат Васильева Александр Гофштейн попросил о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование в отношении бывшего сотрудника управления «К» ФСБ РФ Андрея Васильева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Его обязали лишь оплатить траты на экспертизу в размере 1,5 миллионов рублей. Судья Константин Селезнев установил, что мошенничество, которое вменяли Андрею Васильеву, было окончено 11 декабря 2011 года, передает «Коммерсант». Это значит, что десятилетний срок давности уголовного преследования по соответствующей статье истек. Также имущество Васильева и его семьи было освобождено от ареста. В этот список вошли десятки земельных участков в Подмосковье, около десяти жилых домов и квартир в Москве и Московской области, банковские счета, на которых в сумме хранится около 10 миллионов долларов, коллекция премиальных наручных часов и автомобиль Lexus LX-450. Суд постановил взыскать с Васильева 1,5 миллиона рублей, которые были потрачены на экспертизу, установившую ущерб по делу в размере более 600 миллионов рублей. 24 декабря Генпрокуратура добилась конфискации части активов его семьи, оставив ей все, что было приобретено после увольнения Васильева из ФСБ в 2014 году. Потерпевшие по уголовному делу бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин рассказали, что собираются судиться с Васильевым в гражданском порядке. Представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева заявила, что будет обжаловать решение суда о снятии ареста с имущества экс-сотрудника ФСБ. В 2019 году были задержаны шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. Адвокат Васильева Александр Гофштейн попросил о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности преступления.