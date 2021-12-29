Реформатор Конституции: вернуть казни в России мешает одна деталь

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Третье судебное заседание по делу Тимофея Ради. Екатеринбург, герб, судья, герб россии, белых антон
Вопрос возращения смертной казни касается готовности общества к этому Фото:

При рассмотрении вопроса о возвращении смертной казни в РФ необходимо учитывать его морально-нравственные аспекты. Такое мнение высказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет. И за неизбежные ошибки в связи с этим», — сказал Андрей Клишас, комментируя идею о возвращении смертной казни в стране. Законодателя цитирует РИА «Новости».

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в будущем в РФ могут вернуть смертную казнь. По его мнению, пока есть умышленные убийства, не может быть закрыт вопрос о возобновлении этой меры, передает «Национальная служба новостей».

В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года, последний приговор вынесли в 1996 году, пишет Nation News. Такое наказание отменили после вступления РФ в Совет Европы. Смертную казнь ввели в СССР в 1932 году за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.

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При рассмотрении вопроса о возвращении смертной казни в РФ необходимо учитывать его морально-нравственные аспекты. Такое мнение высказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. «Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет. И за неизбежные ошибки в связи с этим», — сказал Андрей Клишас, комментируя идею о возвращении смертной казни в стране. Законодателя цитирует РИА «Новости». Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в будущем в РФ могут вернуть смертную казнь. По его мнению, пока есть умышленные убийства, не может быть закрыт вопрос о возобновлении этой меры, передает «Национальная служба новостей». В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года, последний приговор вынесли в 1996 году, пишет Nation News. Такое наказание отменили после вступления РФ в Совет Европы. Смертную казнь ввели в СССР в 1932 году за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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