Реформатор Конституции: вернуть казни в России мешает одна деталь

29 декабря 2021 в 13:42 Размер текста - 17 +

Вопрос возращения смертной казни касается готовности общества к этому Фото: Размик Закарян © URA.RU При рассмотрении вопроса о возвращении смертной казни в РФ необходимо учитывать его морально-нравственные аспекты. Такое мнение высказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. «Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет. И за неизбежные ошибки в связи с этим», — сказал Андрей Клишас, комментируя идею о возвращении смертной казни в стране. Законодателя цитирует РИА «Новости». Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в будущем в РФ могут вернуть смертную казнь. По его мнению, пока есть умышленные убийства, не может быть закрыт вопрос о возобновлении этой меры, передает «Национальная служба новостей». В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года, последний приговор вынесли в 1996 году, пишет Nation News. Такое наказание отменили после вступления РФ в Совет Европы. Смертную казнь ввели в СССР в 1932 году за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При рассмотрении вопроса о возвращении смертной казни в РФ необходимо учитывать его морально-нравственные аспекты. Такое мнение высказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. «Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет. И за неизбежные ошибки в связи с этим», — сказал Андрей Клишас, комментируя идею о возвращении смертной казни в стране. Законодателя цитирует РИА «Новости». Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в будущем в РФ могут вернуть смертную казнь. По его мнению, пока есть умышленные убийства, не может быть закрыт вопрос о возобновлении этой меры, передает «Национальная служба новостей». В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года, последний приговор вынесли в 1996 году, пишет Nation News. Такое наказание отменили после вступления РФ в Совет Европы. Смертную казнь ввели в СССР в 1932 году за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.