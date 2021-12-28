Глава Конституционного суда РФ предрек возвращение смертной казни

29 декабря 2021 в 02:44 Размер текста - 17 +

В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В будущем в России могут возродить смертную казнь. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда. «То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — отметил Зорькин. По его словам, все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка». Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году. С того времени вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, в том числе для осужденных за терроризм. Смертная казнь в СССР была введена 7 августа 1932 год за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь и применять ее в случае доказанного жестокого преступления над людьми и в первую очередь над детьми. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал казнить педофилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В будущем в России могут возродить смертную казнь. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда. «То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — отметил Зорькин. По его словам, все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка». Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году. С того времени вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, в том числе для осужденных за терроризм. Смертная казнь в СССР была введена 7 августа 1932 год за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь и применять ее в случае доказанного жестокого преступления над людьми и в первую очередь над детьми. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал казнить педофилов.