28 декабря 2021

Глава Конституционного суда РФ предрек возвращение смертной казни

© Служба новостей «URA.RU»
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В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь Фото:

В будущем в России могут возродить смертную казнь. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — отметил Зорькин. По его словам, все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».

Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году. С того времени вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, в том числе для осужденных за терроризм. Смертная казнь в СССР была введена 7 августа 1932 год за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь и применять ее в случае доказанного жестокого преступления над людьми и в первую очередь над детьми. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал казнить педофилов.

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В будущем в России могут возродить смертную казнь. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда. «То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Ведь, как верно замечено, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — отметил Зорькин. По его словам, все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка». Мораторий на смертную казнь в РФ действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году. С того времени вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, в том числе для осужденных за терроризм. Смертная казнь в СССР была введена 7 августа 1932 год за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь и применять ее в случае доказанного жестокого преступления над людьми и в первую очередь над детьми. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал казнить педофилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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