Дмитрий Соколов (слева) называет экс-схиигумена Сергия (справа) своим духовником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова могли не выпустить из России за границу из-за его позиции в скандале вокруг экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Из-за того, что шоумен встал на защиту своего духовника, ему под предлогом неоплаченного штрафа запретили вылет из аэропорта Екатеринбурга, сообщил URA.RU источник в артистических кругах.

«Прямо в Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — прим.ред.) Соколов пытался звонить губернатору (Евгению Куйвашеву — прим. ред.), не дозвонился, но дозвонился до каких-то влиятельных персон. Они ему якобы ответили „Не надо было поддерживать не тех людей“. Скорее всего, имелась в виду поддержка Соколовым опального отца Сергия», — предположил собеседник агентства. Сам артист в ответ на звонок URA.RU отказался от комментариев по этому поводу.

Летом 2020 года участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов встал на защиту схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), которого позже осудили на три с лишним года за склонение к суициду, самоуправство и нарушение прав на вероисповедание. Шоумен называл себя «духовным чадом» бывшего священника и требовал собрать поместный собор, на котором решилась бы судьба схимонаха.

Ранее стало известно о том, что участнику знаменитого коллектива «Уральские пельмени» Дмитрию Соколову не удалось улететь на отдых за границу. В аэропорту Кольцово артисту объявили, что у него имеется неоплаченный штраф в размере пяти тысяч рублей. Несмотря на то, что юморист прямо на месте погасил задолженность, его путешествие не состоялось.

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