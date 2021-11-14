14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Ельцин Центр заступился за «Мемориал», которому грозит ликвидация. Членом организации был сам Ельцин

© Служба новостей «URA.RU»
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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
Ельцин Центр считает работу «Мемориала» самоотверженной Фото:

Президентский Центр Бориса Ельцина заступился за правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иностранным агентом), которому грозит ликвидация по иску Генпрокуратуры России. Слова поддержки опубликованы на официальном сайте культурно-выставочного центра.

«В последние дни многие люди в нашей стране выражают искреннюю тревогу в связи с угрозой, нависшей над правозащитным центром „Мемориал“. Речь идет о старейшей правозащитной организации России, которая действует в стране вот уже больше 30 лет. Одним из важнейших направлений работы „Мемориала“ стало разоблачение преступлений сталинизма. Тысячи фамилий репрессированных людей и их трагические истории стали известны благодаря усилиям правозащитников», — говорится в сообщении.

Представители центра напомнили, что в 1989 году будущий президент России Борис Ельцин стал членом «Мемориала», а позже вошел в его Общественный совет. «В эти тяжелые для „Мемориала“ дни хотим выразить надежду, что суд сумеет быть объективным, и „Мемориал“ продолжит самоотверженную работу по разоблачению сталинских преступлений», — заявили сотрудники Ельцин Центра.

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал». Причиной называются систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поддержала «Мемориал». Девушка назвала исторические расследования организации «чрезвычайно важными».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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