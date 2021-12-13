Свердловская элита обсуждает конфликт Куйвашева с миллиардерами

Отсутствие Евгения Куйвашева на «Екатерининской ассамблее» породило массу теорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский истеблишмент обсуждает возможный конфликт губернатора Евгения Куйвашева с организатором аукциона «Екатерининская ассамблея» — Областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП, президент — миллиардер Дмитрий Пумпянский). Часть региональной элиты склонна считать, что именно по этой причине глава региона отсутствовал на мероприятии, которое прошло вечером 10 декабря.

«Многие удивились, что в этом году губернатора не было [на „Екатерининской ассамблее“], хотя раньше он приезжал лично. Говорят, это потому что у него с президиумом СОСПП есть какие-то разногласия», — пересказал собеседник URA.RU, близкий к руководству области, напомнив, что в 2020 году главы региона тоже не было на аукционе. Инсайдер предположил, что, если некий конфликт и существует, Куйвашев решил не выносить его в публичное поле: за несколько часов до аукциона губернатор выложил пост в Instagram, в котором рассуждал о значимости ассамблеи и назвал ее «главным благотворительным событием Урала».

Согласной другой версии, менее расхожей в высоких кабинетах, губернатора смущает негативный шлейф, тянущийся за «Екатерининской ассамблей» с 2019 года. У бизнес-тусовки неоднократно появлялись сомнения в прозрачности аукциона: были вопросы к выбору благополучателей ассамблеи (в одно время среди них значились московские благотворительные фонды) и надежности хранения собранных средств. Считается, что Куйвашев, зная об этих проблемах, мог в этот раз дистанцироваться от потенциально токсичной истории. Впрочем, ранее сообщалось, что СОСПП делает шаги к исправлению ошибок.

Комментируя отсутствие шефа, представитель губернатора Анна Шкерина напомнила, что вечером 10 декабря Куйвашев находился в Москве с официальным визитом. «По времени с ассамблеей совпала рабочая встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым», — сказала она URA.RU. Так же отреагировали в пресс-службе СОСПП, подчеркнув, что публичного конфликта нет: «Мы благодарны губернатору за внимание к нашему благотворительному проекту, благополучателями которого являются жители Свердловской области».

«Екатерининская ассамблея», прошедшая 10 декабря в 11-й раз, собрала рекордную за всю историю аукциона сумму — 118 млн рублей. Эти деньги будут пожертвованы на пять благотворительных проектов. Традиционно в рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыграли уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Куйвашев — чайный сервиз из сысертского фарфора. Его за рекордные 42 млн рублей вскладчину купили директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский и основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский