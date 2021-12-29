Выжившего при взрыве дома в Магнитогорске мальчика поздравило МЧС

29 декабря 2021 в 16:31 Размер текста - 17 +

Три года назад спасатель Петр Гриценко вытащил мальчика из-под завалов обрушившегося дома Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске Сотрудники МЧИ России поздравили с наступающим Новым годом Ваню Фокина, чудом выжившего при обрушении дома в Магнитогорске (Челябинская область) в 2018 году. Как сообщает пресс-служба МЧС России, Ваня с семьей встретился со своим спасителем Петром Гриценко. «Гриценко провел экскурсию в музее пожарной охраны и познакомил Ваню с пожарно-спасательной техникой. Затем Ваня с семьей приехал в гости в Центр по проведению спасательных операций. Спасатели показали мальчику выставку аварийно-спасательной техники, робототехнических средств, стоящих на оснащении Центра», — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России. В ведомстве добавили, что на протяжении всего дня мальчику и его семье демонстрировали возможности экстренных служб России. Завершился день просмотром театрализованного представления и новогодней елкой, на которой Петр Гриценко вручил мальчику и его семье подарки, и пожелал им всего самого лучшего в Новом году. Ранее семья мальчика переехала в Подмосковье. Отец мальчика сообщил, что смена города не связана с претензиями в адрес властей Магнитогорска. В жилом доме Магнитогорска 31 декабря 2018 года произошел взрыв газа. Дом обрушился, похоронив под завалами 39 человек. На момент ЧП Ване Фокину было 11 месяцев. Младенец 30 часов провел на морозе, пока до него добирались спасатели. В итоге мальчик был отправлен в Москву на лечение. После четырех курсов реабилитации ребенок полностью вылечился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники МЧИ России поздравили с наступающим Новым годом Ваню Фокина, чудом выжившего при обрушении дома в Магнитогорске (Челябинская область) в 2018 году. Как сообщает пресс-служба МЧС России, Ваня с семьей встретился со своим спасителем Петром Гриценко. «Гриценко провел экскурсию в музее пожарной охраны и познакомил Ваню с пожарно-спасательной техникой. Затем Ваня с семьей приехал в гости в Центр по проведению спасательных операций. Спасатели показали мальчику выставку аварийно-спасательной техники, робототехнических средств, стоящих на оснащении Центра», — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России. В ведомстве добавили, что на протяжении всего дня мальчику и его семье демонстрировали возможности экстренных служб России. Завершился день просмотром театрализованного представления и новогодней елкой, на которой Петр Гриценко вручил мальчику и его семье подарки, и пожелал им всего самого лучшего в Новом году. Ранее семья мальчика переехала в Подмосковье. Отец мальчика сообщил, что смена города не связана с претензиями в адрес властей Магнитогорска. В жилом доме Магнитогорска 31 декабря 2018 года произошел взрыв газа. Дом обрушился, похоронив под завалами 39 человек. На момент ЧП Ване Фокину было 11 месяцев. Младенец 30 часов провел на морозе, пока до него добирались спасатели. В итоге мальчик был отправлен в Москву на лечение. После четырех курсов реабилитации ребенок полностью вылечился.