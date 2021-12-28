Курганский застройщик подал в суд на чиновника за клевету

Андрей Лушников считает, что Александр Тетерин опорочил его честь и достоинство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александра Тетерина, (пресс-секретаря губернатора Вадима Шумкова). Бизнесмен обвиняет чиновника в клевете. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Курганском городском суде.

«Исковое заявление от Лушникова поступило сегодня», — заявили в суде. Поводом для иска стала публикация в telegram-канале Тетерина о конфликте в селе Кетово, где власти отказываются выкупать у компании «Эверест» новую школу.

«Застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях. Власти не имеют юридических оснований в обход законной оценки, а также курирующего министерства заплатить застройщику денег столько, сколько он возжелал», — заявлялось в telegram-канале «Тетерин». Также в сообщении указывалось, что возникшие протесты родителей школьников из Кетово являются спланированной PR-акцией. Оперативно дозвониться до Тетерина, чтобы получить его комментарии, URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. В конце декабря директор регионального департамента образования Андрей Кочеров предложил сторонам сесть за стол переговоров.

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