Юриста обвинили в оскорблении верующих из-за иска к Деду Морозу

Жительница Санкт-Петербурга требует 10 миллионов рублей за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на адвоката Игоря Мирзоева за оскорбление «чувств верующих в Деда Мороза». Иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Ранее Мирзоев подал в суд на Деда Мороза за тот, что тот якобы не исполняет его желания на протяжении 23 лет.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Эльнары Троицкой к Игорю Мирзоеву о злоупотреблении правом. Истец пишет, что ответчик иск не подавал, а „лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза“», — сообщается в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Троицкая просит признать поведение Мирзоева «злоупотреблением правом» и взыскать с него 10 миллионов рублей морального вреда. Рассмотрение дела назначено на День всех влюбленных, 14 февраля.

Ранее Мирзоев подал в суд на Деда Мороза за то, что тот не приносит ему подарки на протяжении 23 лет и не исполняет его заветные желания. Адвокат потребовал компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, передает телеканал 360. На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза. Он также напомнил Мирзоеву, что сказочный волшебник исполняет желания только хороших девочек и мальчиков, сообщает «Национальная служба новостей». После адвокат решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать Путину подарок на Новый год, передает RT.

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