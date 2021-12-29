Наталью Поклонскую обвинили в госперевороте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Полонская предложила Украине свою помощь в поиске виновных в государственном перевороте в 2014 году. Так дипломат отреагировала на обвинения прокуратуры в госизмене.

«Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. <…> Коллеги, займитесь делом! Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно», — написала Поклонская на своей странице в Instagram.

29 декабря офис Генерального прокурора Украины передал в суд обвинительное заключение в адрес Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова. По версии Киева, в «феврале—марте 2014 года они создали преступную организацию для насильственного свержения конституционного строя и изменения границ республики Крым».

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