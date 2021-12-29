Росстат: реальные пенсии россиян падают 10 месяцев подряд

В ноябре 2021 года пенсии в реальном выражении снизились на 2,8% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсии в России в реальном выражении снижаются 10 месяцев подряд, в ноябре — на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Снижение пенсий в реальном выражении началось с февраля. Тогда они уменьшились на 0,1%, следует из доклада Росстата «Социально экономическое положение России. Январь — ноябрь 2021 года», опубликованного на официальном сайте организации. Максимум был достигнут в ноябре — 2,8%. При этом в расчетах не учитывались единовременные денежные выплаты в 10 тысяч рублей, которые пенсионеры получили в сентябре 2021 года.

В номинальном выражении средний размер пенсий в России составил 15 847 рублей в ноябре 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5,3%.

URA.RU направило запрос в Минтруда РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года поручил правительству РФ провести индексацию пенсий по уровню инфляцию. По словам главы государства, на 2022 год она запланирована на уровне 5,9% — это заметно ниже реального роста цен, передает «Национальная служба новостей». По итогам 2021 года инфляция в России ожидается на уровне 8%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, уточнял Путин.

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