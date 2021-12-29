Лукашенко заявил о «белорусском» долге перед Россией

Белорусы не останутся в долгу перед Россией, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Беларусь не останется в долгу за ту поддержу, которую оказала Россия. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я очень благодарен вам лично за то, что вы сделали для Беларус. За ту поддержку, которую вы оказываете нам. Вы помните, что как бы складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся. Белорусы в долгу не останутся», — заявил Александр Лукашенко на встрече, которая транслируется на youtube-канале ТАСС.

По словам президента Беларуси, российские банки и компании шли на встречу любому предложению или просьбе Минска. В частности, Москва поддержала идею Лукашенко по продлению сотрудничества двух стран в оборонной сфере. В свою очередь Путин назвал Беларусь «надежным партнером» в политике и экономике и выразил надежду, что в следующем году Москве и Минску также удастся многого добиться.

В июле 2021 года президент РФ заявил, что Беларусь может рассчитывать на всестороннюю помощь от России в условиях санкционного давления. Он отметил, что Москва будет и дальше развивать многоплановые отношения и строить Союзное государство. До этого Россия предоставила Беларуси кредит в миллиард долларов. Первый транш в размере 0,5 млрд Москва направила в конце 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Кредит нужен был республике, чтобы компенсировать дефицит бюджета страны.

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