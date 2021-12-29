29 декабря 2021

В Госдуме хотят продлить новогодние каникулы для школьников

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Новогодние каникулы хотят продлить до 16 января Фото:

В России хотят продлить школьные каникулы до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки. С такой просьбой первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — передает заявление Ланратовой ТАСС. Чтобы выполнить нормы учебного плана, она предложила распределить пропущенные занятия на дальнейшие периоды.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.

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В России хотят продлить школьные каникулы до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки. С такой просьбой первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — передает заявление Ланратовой ТАСС. Чтобы выполнить нормы учебного плана, она предложила распределить пропущенные занятия на дальнейшие периоды. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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