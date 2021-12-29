В Госдуме хотят продлить новогодние каникулы для школьников

Новогодние каникулы хотят продлить до 16 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России хотят продлить школьные каникулы до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки. С такой просьбой первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — передает заявление Ланратовой ТАСС. Чтобы выполнить нормы учебного плана, она предложила распределить пропущенные занятия на дальнейшие периоды.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.

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