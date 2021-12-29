Иммунолог раскрыл схему влияния COVID и вакцин на ДНК человека

30 декабря 2021 в 07:27 Размер текста - 17 +

Вакцины не могут редактировать ДНК человека, сказал иммунолог Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцины от коронавируса не способны редактировать ДНК человека, но при COVID в случае иммунодефицита могут происходить встройки в клетки, но это скорее исключение. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков. «Есть редкие моменты, когда при коронавирусе в случае глубокого иммунодефицита человека могут происходить отдельные встройки. Но это скорее исключение, чем правило. Крайне редкие случаи. Подобные измененные клетки элиминируются (выводятся) из организма. Клетки и без всяких вакцин периодически „портятся“. И они удаляются иммунной системой организма», — цитирует «Ридус» Николая Крючкова. По его словам вакцины Pfizer и Moderna не могут редактировать ДНК человека. В этих препаратах содержится генетический материал, но это было изначально известно, сказал Крючков. Иммунолог заявил, что это не дает основания, чтобы называть эти вакцины генно-терапевтическими. Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале выступление президента фармацевтического подразделения Bayer Стефана Элриха. Он утверждает, что мРНК-вакцины от Pfizer — BioNTech и Moderna — это не вакцины, а инъекции клеточной и генной терапии. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека. Вакцина не размножается в организме человека, поэтому не может интегрироваться и взаимодействовать с ДНК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцины от коронавируса не способны редактировать ДНК человека, но при COVID в случае иммунодефицита могут происходить встройки в клетки, но это скорее исключение. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков. «Есть редкие моменты, когда при коронавирусе в случае глубокого иммунодефицита человека могут происходить отдельные встройки. Но это скорее исключение, чем правило. Крайне редкие случаи. Подобные измененные клетки элиминируются (выводятся) из организма. Клетки и без всяких вакцин периодически „портятся“. И они удаляются иммунной системой организма», — цитирует «Ридус» Николая Крючкова. По его словам вакцины Pfizer и Moderna не могут редактировать ДНК человека. В этих препаратах содержится генетический материал, но это было изначально известно, сказал Крючков. Иммунолог заявил, что это не дает основания, чтобы называть эти вакцины генно-терапевтическими. Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале выступление президента фармацевтического подразделения Bayer Стефана Элриха. Он утверждает, что мРНК-вакцины от Pfizer — BioNTech и Moderna — это не вакцины, а инъекции клеточной и генной терапии. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека. Вакцина не размножается в организме человека, поэтому не может интегрироваться и взаимодействовать с ДНК.