29 декабря 2021

Иммунолог раскрыл схему влияния COVID и вакцин на ДНК человека

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Вакцины не могут редактировать ДНК человека, сказал иммунолог Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцины от коронавируса не способны редактировать ДНК человека, но при COVID в случае иммунодефицита могут происходить встройки в клетки, но это скорее исключение. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

«Есть редкие моменты, когда при коронавирусе в случае глубокого иммунодефицита человека могут происходить отдельные встройки. Но это скорее исключение, чем правило. Крайне редкие случаи. Подобные измененные клетки элиминируются (выводятся) из организма. Клетки и без всяких вакцин периодически „портятся“. И они удаляются иммунной системой организма», — цитирует «Ридус» Николая Крючкова.

По его словам вакцины Pfizer и Moderna не могут редактировать ДНК человека. В этих препаратах содержится генетический материал, но это было изначально известно, сказал Крючков. Иммунолог заявил, что это не дает основания, чтобы называть эти вакцины генно-терапевтическими.

Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале выступление президента фармацевтического подразделения Bayer Стефана Элриха. Он утверждает, что мРНК-вакцины от Pfizer — BioNTech и Moderna — это не вакцины, а инъекции клеточной и генной терапии.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека. Вакцина не размножается в организме человека, поэтому не может интегрироваться и взаимодействовать с ДНК.

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Вакцины от коронавируса не способны редактировать ДНК человека, но при COVID в случае иммунодефицита могут происходить встройки в клетки, но это скорее исключение. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков. «Есть редкие моменты, когда при коронавирусе в случае глубокого иммунодефицита человека могут происходить отдельные встройки. Но это скорее исключение, чем правило. Крайне редкие случаи. Подобные измененные клетки элиминируются (выводятся) из организма. Клетки и без всяких вакцин периодически „портятся“. И они удаляются иммунной системой организма», — цитирует «Ридус» Николая Крючкова. По его словам вакцины Pfizer и Moderna не могут редактировать ДНК человека. В этих препаратах содержится генетический материал, но это было изначально известно, сказал Крючков. Иммунолог заявил, что это не дает основания, чтобы называть эти вакцины генно-терапевтическими. Ранее актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале выступление президента фармацевтического подразделения Bayer Стефана Элриха. Он утверждает, что мРНК-вакцины от Pfizer — BioNTech и Moderna — это не вакцины, а инъекции клеточной и генной терапии. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека. Вакцина не размножается в организме человека, поэтому не может интегрироваться и взаимодействовать с ДНК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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