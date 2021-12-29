Источники: у директора ГТРК «Курган» прошли обыски

По данным источников, обыски прошли у директора филиала ГТРК Ивана Белых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых прошли обыски. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым ведомствам и средствам массовой информации.

«На днях у директора курганского ГТРК Белых прошли обыски по семи адресам. Во время них изъяли телефоны», — рассказал источник, приближенный к силовым ведомствам.

Источник, связанный со СМИ региона, подтвердил URA.RU, что у директора филиала ГТРК проходили обыски. По словам источников, обыски проводили сотрудники СУ СК РФ по Курганской области.

Белых не стал комментировать URA.RU эту информацию по телефону. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.