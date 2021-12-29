29 декабря 2021

Источники: у директора ГТРК «Курган» прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общие результаты выборов депутатов Курганской областной думы. Курган , белых иван
По данным источников, обыски прошли у директора филиала ГТРК Ивана Белых Фото:

В Кургане у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых прошли обыски. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым ведомствам и средствам массовой информации.

«На днях у директора курганского ГТРК Белых прошли обыски по семи адресам. Во время них изъяли телефоны», — рассказал источник, приближенный к силовым ведомствам.

Источник, связанный со СМИ региона, подтвердил URA.RU, что у директора филиала ГТРК проходили обыски. По словам источников, обыски проводили сотрудники СУ СК РФ по Курганской области.

Белых не стал комментировать URA.RU эту информацию по телефону. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.

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В Кургане у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых прошли обыски. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым ведомствам и средствам массовой информации. «На днях у директора курганского ГТРК Белых прошли обыски по семи адресам. Во время них изъяли телефоны», — рассказал источник, приближенный к силовым ведомствам. Источник, связанный со СМИ региона, подтвердил URA.RU, что у директора филиала ГТРК проходили обыски. По словам источников, обыски проводили сотрудники СУ СК РФ по Курганской области. Белых не стал комментировать URA.RU эту информацию по телефону. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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