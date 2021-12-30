Глава Минфина допустил отключение России от SWIFT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов заявил о возможных проблемах для Запада из-за санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал возможным отключение России от международной платежной системы SWIFT. Но это, по словам главы ведомства, создаст проблемы, в том числе, другим странам.

«Это (отключить РФ от SWIFT — прим. URA.RU), конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять», — заключил глава Минфина в интервью «России 24». Он уточнил, что такие меры помешают компаниям из Европы, которые торгуют с Россией.

Ранее президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко назвал сценарии санкций в отношении России. По его словам, возможно отключение от системы SWIFT, но это не такая страшная угроза для РФ. Реальных перспектив для отключения от SWIFT нет, считает глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал возможным отключение России от международной платежной системы SWIFT. Но это, по словам главы ведомства, создаст проблемы, в том числе, другим странам. «Это (отключить РФ от SWIFT — прим. URA.RU), конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять», — заключил глава Минфина в интервью «России 24». Он уточнил, что такие меры помешают компаниям из Европы, которые торгуют с Россией. Ранее президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко назвал сценарии санкций в отношении России. По его словам, возможно отключение от системы SWIFT, но это не такая страшная угроза для РФ. Реальных перспектив для отключения от SWIFT нет, считает глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...