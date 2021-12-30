Глава Минфина допустил отключение России от SWIFT

Антон Силуанов заявил о возможных проблемах для Запада из-за санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал возможным отключение России от международной платежной системы SWIFT. Но это, по словам главы ведомства, создаст проблемы, в том числе, другим странам.

«Это (отключить РФ от SWIFT — прим. URA.RU), конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять», — заключил глава Минфина в интервью «России 24». Он уточнил, что такие меры помешают компаниям из Европы, которые торгуют с Россией.

Ранее президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко назвал сценарии санкций в отношении России. По его словам, возможно отключение от системы SWIFT, но это не такая страшная угроза для РФ. Реальных перспектив для отключения от SWIFT нет, считает глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет RT.

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