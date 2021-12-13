Торговая палата США назвала 3 сценария санкций Байдена против РФ. «Россияне запомнят надолго»

14 декабря 2021 в 10:07 Размер текста - 17 +

В США обсуждают варианты санкций для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США рассматривают несколько вариантов санкций в отношении России. Среди них — отключение от системы SWIFT, запрет работать в России для компаний США или запрет на использование доллара для расчетов, но это может нанести удар по американскому бизнесу. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. «Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны, вполне реально, с другой — это не такая уж страшная угроза для нее. Последствия запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль», — цитирует РИА «Новости» Алексиса Родзянко. По его словам, рассматривается запрет для России на использование доллара, ведь она экспортирует нефть и газ за американскую валюту. Но этот запрет маловероятен, потому что США тоже могут пострадать от этой меры, сказал Родзянко. «Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике», — сообщил Родзянко. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Использование вооруженных сил не рассматривается, сказал американский лидер. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью санкции, которые США якобы вводят для безопасности. России нужно повышать свою независимость, чтобы сформировать ответ на санкции Запада, сказал глава государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на любые санкции есть зеркальный или ассиметричный ответ, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США рассматривают несколько вариантов санкций в отношении России. Среди них — отключение от системы SWIFT, запрет работать в России для компаний США или запрет на использование доллара для расчетов, но это может нанести удар по американскому бизнесу. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. «Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны, вполне реально, с другой — это не такая уж страшная угроза для нее. Последствия запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль», — цитирует РИА «Новости» Алексиса Родзянко. По его словам, рассматривается запрет для России на использование доллара, ведь она экспортирует нефть и газ за американскую валюту. Но этот запрет маловероятен, потому что США тоже могут пострадать от этой меры, сказал Родзянко. «Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике», — сообщил Родзянко. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия должна быть готова к более суровым санкциям в случае вторжения на Украину. Использование вооруженных сил не рассматривается, сказал американский лидер. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью санкции, которые США якобы вводят для безопасности. России нужно повышать свою независимость, чтобы сформировать ответ на санкции Запада, сказал глава государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на любые санкции есть зеркальный или ассиметричный ответ, передает RT.