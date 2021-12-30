Непобежденный российский боксер сделал подарок Академии РМК. Фото

30 декабря 2021 в 17:20 Размер текста - 17 +

Артур Бетербиев является единственным чемпионом мира по боксу, который не просто выиграл все свои бои, а сделал это нокаутом Фото: Свердловская областная Федерация бокса Чемпион мира IBF и WBC Артур Бетербиев стал гостем Академии единоборств РМК (Екатеринбург). Там он оставил автограф на боксерском мешке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской областной Федерации бокса. «Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев посетил Академию единоборств РМК. Чемпион мира по версиям IBF и WBC прилетел в Екатеринбург по приглашению Свердловской областной федерации бокса. Вместе с советником генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаилом Кайгородовым Артур смог лично познакомиться с академией», — рассказали в федерации бокса. Бетербиев также посетил тренировку сборной Свердловской области по боксу и встретился с Иваном Штырковым. Кроме того, спортсмен оставил автограф на боксерском мешке на первом этаже спортивного центра. Он поблагодарил основателя РМК Игоря Алтушкина за большую работу в развитии детского спорта и популяризации здорового образа жизни. Бетербиев посоветовал всем бизнесменам брать пример с Алтушкина. Российский боксер Артур Бетербиев является единственным чемпионом мира по боксу на профессиональном ринге, который не просто выиграл все свои бои, а сделал это нокаутом. Последний бой Бетербиев провел с американцем Маркусом Брауном 18 декабря. Россиянин оказался сильнее и отправил соперника в нокаут в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксера теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Бетербиев (на фото слева) вместе с советником генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаилом Кайгородовым (на фото справа) смог лично познакомиться с Академией РМК Фото: Свердловская областная Федерация бокса Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чемпион мира IBF и WBC Артур Бетербиев стал гостем Академии единоборств РМК (Екатеринбург). Там он оставил автограф на боксерском мешке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской областной Федерации бокса. «Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев посетил Академию единоборств РМК. Чемпион мира по версиям IBF и WBC прилетел в Екатеринбург по приглашению Свердловской областной федерации бокса. Вместе с советником генерального секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаилом Кайгородовым Артур смог лично познакомиться с академией», — рассказали в федерации бокса. Бетербиев также посетил тренировку сборной Свердловской области по боксу и встретился с Иваном Штырковым. Кроме того, спортсмен оставил автограф на боксерском мешке на первом этаже спортивного центра. Он поблагодарил основателя РМК Игоря Алтушкина за большую работу в развитии детского спорта и популяризации здорового образа жизни. Бетербиев посоветовал всем бизнесменам брать пример с Алтушкина. Российский боксер Артур Бетербиев является единственным чемпионом мира по боксу на профессиональном ринге, который не просто выиграл все свои бои, а сделал это нокаутом. Последний бой Бетербиев провел с американцем Маркусом Брауном 18 декабря. Россиянин оказался сильнее и отправил соперника в нокаут в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксера теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.