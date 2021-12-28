Генералы проверяют жалобы военных РФ на рэкет после текста URA.RU

28 декабря 2021 в 19:27 Размер текста - 17 +

Материалы о вымогательствах в Юрге запросила региональная прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В силовых органах Кемеровской области начались проверки после публикации URA.RU о случаях вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в городе Юрга. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона. «После публикаций в СМИ у нас подняли всех генералов по делам о вымогательствах с военных в юргинском гарнизоне. Говорят, что все материалы по делу запросили в областную прокуратуру», — рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой занимается главки МВД и СКР. В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области за информацией направили корреспондента URA.RU в региональный главк МВД. В пресс-службе полиции попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В силовых органах Кемеровской области начались проверки после публикации URA.RU о случаях вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в городе Юрга. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона. «После публикаций в СМИ у нас подняли всех генералов по делам о вымогательствах с военных в юргинском гарнизоне. Говорят, что все материалы по делу запросили в областную прокуратуру», — рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой занимается главки МВД и СКР. В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области за информацией направили корреспондента URA.RU в региональный главк МВД. В пресс-службе полиции попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны.