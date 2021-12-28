Генералы проверяют жалобы военных РФ на рэкет после текста URA.RU

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Материалы о вымогательствах в Юрге запросила региональная прокуратура Фото:

В силовых органах Кемеровской области начались проверки после публикации URA.RU о случаях вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в городе Юрга. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«После публикаций в СМИ у нас подняли всех генералов по делам о вымогательствах с военных в юргинском гарнизоне. Говорят, что все материалы по делу запросили в областную прокуратуру», — рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой занимается главки МВД и СКР.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области за информацией направили корреспондента URA.RU в региональный главк МВД. В пресс-службе полиции попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны.

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В силовых органах Кемеровской области начались проверки после публикации URA.RU о случаях вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в городе Юрга. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона. «После публикаций в СМИ у нас подняли всех генералов по делам о вымогательствах с военных в юргинском гарнизоне. Говорят, что все материалы по делу запросили в областную прокуратуру», — рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой занимается главки МВД и СКР. В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области за информацией направили корреспондента URA.RU в региональный главк МВД. В пресс-службе полиции попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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