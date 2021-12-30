Власти РФ наделят крупнейшие соцсети особым статусом

30 декабря 2021 в 18:12 Размер текста - 17 +

Соцсети включат в реестр значимых бесплатных ресурсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские социальные сети с аудиторией более чем в пять миллионов пользователей в сутки включат в перечень бесплатных ресурсов. Об этом сообщили в правительстве России. «В перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей. Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — сообщается на официальном сайте кабмина. Доступ к таким социальным сетям будет бесплатным для граждан. Соответственно, посещать их пользователь сможет даже при нулевом балансе на своем счете. При этом просмотр информации на страницах соцсетей, фото и видео не будет отражаться в трафике. Правительство РФ также сформировало комиссию по определению перечня бесплатных социально значимых ресурсов. Помимо представителей власти, в него вошли гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также в комиссии принимают участие руководители «Яндекса», Mail.ru, «Ростелекома» и четырех ведущих операторов мобильной связи. Закон о бесплатном доступе граждан к социально значимым ресурсам начал действовать с 1 декабря 2021 года. Речь идет о ресурсах государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондах и порталах госуслуг. Ранее с инициативой предоставить бесплатный доступ к таким сайтам выступил президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские социальные сети с аудиторией более чем в пять миллионов пользователей в сутки включат в перечень бесплатных ресурсов. Об этом сообщили в правительстве России. «В перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей. Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — сообщается на официальном сайте кабмина. Доступ к таким социальным сетям будет бесплатным для граждан. Соответственно, посещать их пользователь сможет даже при нулевом балансе на своем счете. При этом просмотр информации на страницах соцсетей, фото и видео не будет отражаться в трафике. Правительство РФ также сформировало комиссию по определению перечня бесплатных социально значимых ресурсов. Помимо представителей власти, в него вошли гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также в комиссии принимают участие руководители «Яндекса», Mail.ru, «Ростелекома» и четырех ведущих операторов мобильной связи. Закон о бесплатном доступе граждан к социально значимым ресурсам начал действовать с 1 декабря 2021 года. Речь идет о ресурсах государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондах и порталах госуслуг. Ранее с инициативой предоставить бесплатный доступ к таким сайтам выступил президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».