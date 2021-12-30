В Турции вызвались помочь разрешить конфликт между РФ и Украиной 31 декабря 2021 в 04:50 Размер текста - 17 + Ибрагим Калын призвал властей Украины и России как можно скорее снизить уровень напряженности между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Турции выразили готовность помочь деэскалации и снижению напряженности между Россией и Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине», — сообщил политик «Интерфакс». Он считает, что в таком вопросе снижение напряженности между странами в интересах каждого. Пресс-секретарь президента рассказал, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и дипломатического процесса. Ибрагим Калын подчеркнул, что президент страны с радостью поможет в разрешении конфликта между странами. Старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико сообщила двух вариантах сценария нападения России на Украину. По ее словам, Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Турции выразили готовность помочь деэскалации и снижению напряженности между Россией и Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине», — сообщил политик «Интерфакс». Он считает, что в таком вопросе снижение напряженности между странами в интересах каждого. Пресс-секретарь президента рассказал, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и дипломатического процесса. Ибрагим Калын подчеркнул, что президент страны с радостью поможет в разрешении конфликта между странами. Старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико сообщила двух вариантах сценария нападения России на Украину. По ее словам, Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям