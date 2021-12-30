В Турции вызвались помочь разрешить конфликт между РФ и Украиной

В Турции выразили готовность помочь деэскалации и снижению напряженности между Россией и Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине», — сообщил политик «Интерфакс». Он считает, что в таком вопросе снижение напряженности между странами в интересах каждого.
Пресс-секретарь президента рассказал, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и дипломатического процесса. Ибрагим Калын подчеркнул, что президент страны с радостью поможет в разрешении конфликта между странами.
Старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико сообщила двух вариантах сценария нападения России на Украину. По ее словам, Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары.
В Турции выразили готовность помочь деэскалации и снижению напряженности между Россией и Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине», — сообщил политик «Интерфакс». Он считает, что в таком вопросе снижение напряженности между странами в интересах каждого. Пресс-секретарь президента рассказал, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и дипломатического процесса. Ибрагим Калын подчеркнул, что президент страны с радостью поможет в разрешении конфликта между странами. Старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико сообщила двух вариантах сценария нападения России на Украину. По ее словам, Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары.