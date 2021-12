FT назвала два главных сценария нападения России на Украину

30 декабря 2021 в 12:34 Размер текста - 17 +

Россия может использовать тяжелую артиллерию при нападении на Украину Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары. Об этом сообщает Financial Times. «Есть много крылатых и баллистических ракет, которые могут быть задействованы здесь либо с Черного моря, либо с территории России, и украинская система ПВО будет бороться чтобы справиться», — сказала старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико, ее слова приводит Financial Times. Также Россия может использовать ракеты воздушного базирования, тяжелую артиллерию и дальние огнеметы. По ее словам, с помощью воздушных атак РФ может нанести ущерб на линии фронта, по военным объектам и критически важной инфраструктуре. Москва может начать полномасштабное вторжение. Это позволит захватить часть территории, которую можно будет использовать при контрнаступлении на Донбассе. Этот вариант менее вероятен из-за потери человеческих ресурсов и ущерба для войск, сообщает Financial Times. Повод для объявления войны может напоминать тот, который спровоцировал в 2008 году четырехдневную войну с Грузией. РФ может представить конфликт с Киевом как шаг по защите русскоязычного Донбасса от «украинской агрессии», пишет Financial Times. Масштаб и продолжительность эскалации будут зависеть от того, как быстро Украина капитулирует перед российскими требованиями. Ранее автор американского журнала Foreign Policy Юджин Чаусовский назвал пять условий нападения РФ на Украину. По его словам, Россия будет опираться на наличие повода, поддержку на местах, ожидаемый военный отклик, техническую возможность и риски ответных санкций. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что на Западе ведут информационную кампанию против России, пишет RT. По его словам, тема начинает выдыхаться и агрессии в отношении Украины нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может начать полномасштабное вторжение на Украину или нанести авиаудары. Об этом сообщает Financial Times. «Есть много крылатых и баллистических ракет, которые могут быть задействованы здесь либо с Черного моря, либо с территории России, и украинская система ПВО будет бороться чтобы справиться», — сказала старший исследователь политики в Rand Corporation Дара Массико, ее слова приводит Financial Times. Также Россия может использовать ракеты воздушного базирования, тяжелую артиллерию и дальние огнеметы. По ее словам, с помощью воздушных атак РФ может нанести ущерб на линии фронта, по военным объектам и критически важной инфраструктуре. Москва может начать полномасштабное вторжение. Это позволит захватить часть территории, которую можно будет использовать при контрнаступлении на Донбассе. Этот вариант менее вероятен из-за потери человеческих ресурсов и ущерба для войск, сообщает Financial Times. Повод для объявления войны может напоминать тот, который спровоцировал в 2008 году четырехдневную войну с Грузией. РФ может представить конфликт с Киевом как шаг по защите русскоязычного Донбасса от «украинской агрессии», пишет Financial Times. Масштаб и продолжительность эскалации будут зависеть от того, как быстро Украина капитулирует перед российскими требованиями. Ранее автор американского журнала Foreign Policy Юджин Чаусовский назвал пять условий нападения РФ на Украину. По его словам, Россия будет опираться на наличие повода, поддержку на местах, ожидаемый военный отклик, техническую возможность и риски ответных санкций. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что на Западе ведут информационную кампанию против России, пишет RT. По его словам, тема начинает выдыхаться и агрессии в отношении Украины нет.