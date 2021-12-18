Генерал НАТО: альянс должен поставить войска возле РФ и Украины

18 декабря 2021 в 22:36 Размер текста - 17 +

Spiegel сообщил о наращивании войск РФ рядом с Украиной Фото: Карина Ванеш © URA.RU Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО поставить войска в Болгарии и Румынии после наращивания войск РФ рядом с Украиной. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel. «Согласно информации Spiegel, генерал США Тод Д. Уолтерс, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, недавно предложил НАТО в секретной видеосвязи с военными начальниками стран-партнеров, подобно НАТО, расширить присутствие в Польше, Румынии и Болгарии», — передает Spiegel. Причиной стало размещение войск России на границе с Украиной. Ранее в министерстве иностранных дел РФ предложили странам НАТО «мирный договор». В соглашении, которое передали США, Россия предложила альянсу исключить расширение и не присоединять Украину к НАТО, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что активное освоение Украины альянсом угрожает российской безопасности. В Евросоюзе в ответ на соглашение заявили, что выступают за обсуждение безопасности Европы в соответствии с уже существующими форматами. Москва должна снизить напряженность вокруг Киева перед началом переговоров РФ и НАТО по вопросам европейской безопасности, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО поставить войска в Болгарии и Румынии после наращивания войск РФ рядом с Украиной. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel. «Согласно информации Spiegel, генерал США Тод Д. Уолтерс, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, недавно предложил НАТО в секретной видеосвязи с военными начальниками стран-партнеров, подобно НАТО, расширить присутствие в Польше, Румынии и Болгарии», — передает Spiegel. Причиной стало размещение войск России на границе с Украиной. Ранее в министерстве иностранных дел РФ предложили странам НАТО «мирный договор». В соглашении, которое передали США, Россия предложила альянсу исключить расширение и не присоединять Украину к НАТО, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что активное освоение Украины альянсом угрожает российской безопасности. В Евросоюзе в ответ на соглашение заявили, что выступают за обсуждение безопасности Европы в соответствии с уже существующими форматами. Москва должна снизить напряженность вокруг Киева перед началом переговоров РФ и НАТО по вопросам европейской безопасности, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.