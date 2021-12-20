Президент Литвы призвал НАТО ввести войска на Украину

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Армии стран НАТО должны поддержать Украину, считает Гитанас Науседа Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

НАТО нужно разместить войска на территории Украины и разработать план против действий России. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президент Литвы заявил, что НАТО должна разметить войска на Украине», — передает РИА «Новости». Также политик призвал разработать стратегию против действий России.

Ранее Науседа, а также президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали декларацию о помощи Украине по вступлению страны в НАТО. Зеленский, в свою очередь, призвал ввести против России превентивные санкции.

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НАТО нужно разместить войска на территории Украины и разработать план против действий России. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа. «Президент Литвы заявил, что НАТО должна разметить войска на Украине», — передает РИА «Новости». Также политик призвал разработать стратегию против действий России. Ранее Науседа, а также президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали декларацию о помощи Украине по вступлению страны в НАТО. Зеленский, в свою очередь, призвал ввести против России превентивные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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