Президент Литвы призвал НАТО ввести войска на Украину

Армии стран НАТО должны поддержать Украину, считает Гитанас Науседа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

НАТО нужно разместить войска на территории Украины и разработать план против действий России. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президент Литвы заявил, что НАТО должна разметить войска на Украине», — передает РИА «Новости». Также политик призвал разработать стратегию против действий России.

Ранее Науседа, а также президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали декларацию о помощи Украине по вступлению страны в НАТО. Зеленский, в свою очередь, призвал ввести против России превентивные санкции.