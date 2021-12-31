Диетолог Гинзбург назвал опасность низкокалорийного «Оливье»

31 декабря 2021 в 13:32 Размер текста - 17 +

«Оливье» нужно есть маленькими порциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление низкокалорийного «Оливье» грозит перееданием. Таким мнением с URA.RU поделился врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Давайте порежем мясо курицы вместо колбасы, майонез отыщем легкий, чтобы не 70% жира, а, допустим, 32%. Обычно дают такие советы, но мне все эти советы не нравятся. Все это палка о двух концах. Зная, что я слепил не такой вредный „Оливье“, я могу его съесть раза в три больше, думая, что он уже не опасен. Мы это „Оливье“ едим не для того, чтобы насытиться, набить утробу, мы делаем его для того, чтобы полакомиться. „Оливье“ должен быть только вкусным», — сказал Михаил Гинзбург. По его мнению, лучше иначе подходить к употреблению этого салата. «Надо понимать, что это очень вкусно, но очень вредно. Лучше использовать такое правило: взять столовую ложечку, когда ты сытый, расплющить на тарелочке и есть потихонечку, наслаждаться. Когда тазами начинают есть оливье, начинаешь думать, что в головах что-то не так коммуницирует», — отметил диетолог. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какими продуктами лучше закусывать алкоголь. По ее словам, к водке лучше всего подойдет квашеная капуста и винегрет, к вину — канапе с фруктами или сыром, а к коньяку — индейка, курица или рыба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Употребление низкокалорийного «Оливье» грозит перееданием. Таким мнением с URA.RU поделился врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Давайте порежем мясо курицы вместо колбасы, майонез отыщем легкий, чтобы не 70% жира, а, допустим, 32%. Обычно дают такие советы, но мне все эти советы не нравятся. Все это палка о двух концах. Зная, что я слепил не такой вредный „Оливье“, я могу его съесть раза в три больше, думая, что он уже не опасен. Мы это „Оливье“ едим не для того, чтобы насытиться, набить утробу, мы делаем его для того, чтобы полакомиться. „Оливье“ должен быть только вкусным», — сказал Михаил Гинзбург. По его мнению, лучше иначе подходить к употреблению этого салата. «Надо понимать, что это очень вкусно, но очень вредно. Лучше использовать такое правило: взять столовую ложечку, когда ты сытый, расплющить на тарелочке и есть потихонечку, наслаждаться. Когда тазами начинают есть оливье, начинаешь думать, что в головах что-то не так коммуницирует», — отметил диетолог. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какими продуктами лучше закусывать алкоголь. По ее словам, к водке лучше всего подойдет квашеная капуста и винегрет, к вину — канапе с фруктами или сыром, а к коньяку — индейка, курица или рыба.