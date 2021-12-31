Новая вакцина от COVID появится в РФ в начале 2022 года

31 декабря 2021 в 15:48 Размер текста - 17 +

В России появится новая вакцина «Конвасэл» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет зарегистрирована в России в начале 2022 года. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. «Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказал Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24». Разработчиком новой вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Доклинические исследования вакцины были завершены в июне 2021 года. По словам Скворцовой, новая вакцина соответствует самым высоким требованиям GMP. Ранее Минздрав РФ включил детскую вакцину от COVID «Спутник М» в рекомендации по лечению болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет зарегистрирована в России в начале 2022 года. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. «Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказал Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24». Разработчиком новой вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Доклинические исследования вакцины были завершены в июне 2021 года. По словам Скворцовой, новая вакцина соответствует самым высоким требованиям GMP. Ранее Минздрав РФ включил детскую вакцину от COVID «Спутник М» в рекомендации по лечению болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, пишет RT.