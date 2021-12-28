Вакцину для подростков включили в рекомендации по лечению COVID

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Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ обновили рекомендации по лечению коронавируса, включив в новый реестр препарат «Мир-19» и вакцину для подростков «Спутник М». Это уже 14 версия рекомендаций от Минздрава.

«В новые рекомендации включены данные о новом штамме коронавируса «Омикрон». Также добавлена информация о новом препарате для лечения COVID-19 «Мир-19». В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М», — сообщается в рекомендациях Минздрава, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Препарат «Мир-19», включенный в новые рекомендации, был зарегистрирован Минздравом 22 декабря 2021 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в ведомстве доработают рекомендации по лечению COVID-19 для тех, кто заразился «омикрон»-штаммом.

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В Министерстве здравоохранения РФ обновили рекомендации по лечению коронавируса, включив в новый реестр препарат «Мир-19» и вакцину для подростков «Спутник М». Это уже 14 версия рекомендаций от Минздрава. «В новые рекомендации включены данные о новом штамме коронавируса «Омикрон». Также добавлена информация о новом препарате для лечения COVID-19 «Мир-19». В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М», — сообщается в рекомендациях Минздрава, опубликованных на официальном сайте ведомства. Препарат «Мир-19», включенный в новые рекомендации, был зарегистрирован Минздравом 22 декабря 2021 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в ведомстве доработают рекомендации по лечению COVID-19 для тех, кто заразился «омикрон»-штаммом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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