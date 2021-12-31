Экономист назвал способ накопить на безбедную старость

31 декабря 2021 в 18:59 Размер текста - 17 +

По словам Артема Голубева, необходимо сформировать свой личный пенсионный капитал из различных активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию, необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. «Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить немалые денежные средства. Лучший способ накопить и преумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка», — написал Голубев в своей авторской колонке в издании « Невские новости ». Экономист отметил, что для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. При этом начать самостоятельно инвестировать на финансовом рынке лучше с небольших сумм. «За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев. Ранее сервис SuperJob провел опрос о размере желаемой пенсии у россиян. По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц. Накануне Нового года в Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Выплата, согласно инициативе, предполагается как неработающим, так и работающим пенсионерам в размере ежемесячной пенсии гражданина, пишет «Газета Кемерова». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию, необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. «Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить немалые денежные средства. Лучший способ накопить и преумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка», — написал Голубев в своей авторской колонке в издании «Невские новости». Экономист отметил, что для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. При этом начать самостоятельно инвестировать на финансовом рынке лучше с небольших сумм. «За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев. Ранее сервис SuperJob провел опрос о размере желаемой пенсии у россиян. По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц. Накануне Нового года в Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Выплата, согласно инициативе, предполагается как неработающим, так и работающим пенсионерам в размере ежемесячной пенсии гражданина, пишет «Газета Кемерова».