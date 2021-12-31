Экономист назвал способ накопить на безбедную старость

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По словам Артема Голубева, необходимо сформировать свой личный пенсионный капитал из различных активов Фото:

Для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию, необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

«Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить немалые денежные средства. Лучший способ накопить и преумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка», — написал Голубев в своей авторской колонке в издании «Невские новости».

Экономист отметил, что для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. При этом начать самостоятельно инвестировать на финансовом рынке лучше с небольших сумм. «За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев.

Ранее сервис SuperJob провел опрос о размере желаемой пенсии у россиян. По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц.

Накануне Нового года в Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Выплата, согласно инициативе, предполагается как неработающим, так и работающим пенсионерам в размере ежемесячной пенсии гражданина, пишет «Газета Кемерова».

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Для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию, необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов. Об этом сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. «Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить немалые денежные средства. Лучший способ накопить и преумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка», — написал Голубев в своей авторской колонке в издании «Невские новости». Экономист отметил, что для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. При этом начать самостоятельно инвестировать на финансовом рынке лучше с небольших сумм. «За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев. Ранее сервис SuperJob провел опрос о размере желаемой пенсии у россиян. По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц. Накануне Нового года в Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Выплата, согласно инициативе, предполагается как неработающим, так и работающим пенсионерам в размере ежемесячной пенсии гражданина, пишет «Газета Кемерова».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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