21 ноября 2021

Аналитики: россияне стали больше рассчитывать на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, пенсия, осень, женщина в возрасте
По данным опроса SuperJob, 28% россиян продолжат работать, будучи пенсионерами Фото:

Почти треть россиян после достижения пенсионного возраста планируют жить на деньги, которые будет выплачивать государство. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob. По данным аналитиков, в 2009 году на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.

«В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию. Около 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов», — пишет РБК, ссылаясь на данные опроса.

По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысяч рублей в месяц. Граждане старше 45 лет — 45 тысяч. В среднем по стране данный показатель указывается в размере 43 тысяч рублей.

Исследование было проведено в восьми федеральных округах страны. Сервисом были опрошены 32 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя заявил, что пенсионный прожиточный минимум в России могут увеличить по страховым пенсиям до 18 840 рублей. По социальным могут увеличить до 10 465 рублей, уточняет Life.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...