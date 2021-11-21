Аналитики: россияне стали больше рассчитывать на пенсию

Почти треть россиян после достижения пенсионного возраста планируют жить на деньги, которые будет выплачивать государство. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob. По данным аналитиков, в 2009 году на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.
«В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию. Около 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов», — пишет РБК, ссылаясь на данные опроса.
По данным сервиса, россияне в возрасте до 24 лет считают достойной пенсию на уровне 35,8 тысяч рублей в месяц. Граждане старше 45 лет — 45 тысяч. В среднем по стране данный показатель указывается в размере 43 тысяч рублей.
Исследование было проведено в восьми федеральных округах страны. Сервисом были опрошены 32 тысячи россиян старше 18 лет.
Ранее ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя заявил, что пенсионный прожиточный минимум в России могут увеличить по страховым пенсиям до 18 840 рублей. По социальным могут увеличить до 10 465 рублей, уточняет
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