31 декабря 2021

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей поздравил москвичей с праздником Фото:

Москвичей поздравили с наступающим Новым годом. Слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник — вдохновении от проблем и забот, праздник — мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», — сказал мэр столицы в своем видео-поздравлении в Telegram-канале.

Он поблагодарил граждан за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно он сказал «спасибо» ветеранам, которые отдали десятилетия развития процветанию России. Также он выразил благодарность врачам и медсестрам, которые по-прежнему ведут борьбу с тяжелым заболеванием COVID.

Первыми услышали слова поздравления от президента Владимира Путина жители Камчатки и Чукотки. Он сказал, что главной целью на 2022 год стоит повышение благосостояния граждан и качества жизни.

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Москвичей поздравили с наступающим Новым годом. Слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник — вдохновении от проблем и забот, праздник — мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», — сказал мэр столицы в своем видео-поздравлении в Telegram-канале. Он поблагодарил граждан за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно он сказал «спасибо» ветеранам, которые отдали десятилетия развития процветанию России. Также он выразил благодарность врачам и медсестрам, которые по-прежнему ведут борьбу с тяжелым заболеванием COVID. Первыми услышали слова поздравления от президента Владимира Путина жители Камчатки и Чукотки. Он сказал, что главной целью на 2022 год стоит повышение благосостояния граждан и качества жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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