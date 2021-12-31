Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Москвичей поздравили с наступающим Новым годом. Слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы выразил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник — вдохновении от проблем и забот, праздник — мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», — сказал мэр столицы в своем видео-поздравлении в Telegram-канале.
Он поблагодарил граждан за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно он сказал «спасибо» ветеранам, которые отдали десятилетия развития процветанию России. Также он выразил благодарность врачам и медсестрам, которые по-прежнему ведут борьбу с тяжелым заболеванием COVID.
Москвичей поздравили с наступающим Новым годом. Слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы выразил мэр Москвы Сергей Собянин. «Праздничный, добрый семейный вечер, самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми, праздник — вдохновении от проблем и забот, праздник — мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые своей жизни», — сказал мэр столицы в своем видео-поздравлении в Telegram-канале. Он поблагодарил граждан за их трудолюбие, таланты и терпение. Отдельно он сказал «спасибо» ветеранам, которые отдали десятилетия развития процветанию России. Также он выразил благодарность врачам и медсестрам, которые по-прежнему ведут борьбу с тяжелым заболеванием COVID. Первыми услышали слова поздравления от президента Владимира Путина жители Камчатки и Чукотки. Он сказал, что главной целью на 2022 год стоит повышение благосостояния граждан и качества жизни.