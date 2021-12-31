Российских миллионеров обязали платить новые налоги

01 января 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Россиян, которые хранят в банках более миллиона рублей, обяжут платить налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новом 2022 году россиян, которые имеют на счетах в банках более 1 миллиона рублей, обяжут платить новый налог на доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. Известно, что первые налоги будут начислены на доходы с депозитов, которые россияне получили в 2021 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сумма вкладов, а лишь часть доходов, которые получили за них граждане, написано в документе. Уточняется, что не облагаемая налогом сумма рассчитана по следующей формуле: ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) на 1 января, умноженная на сумму 1 миллион рублей. Исходя из расчетов, за 2021 год налогообложению будет подлежать процентный доход свыше 42,5 тысяч рублей. Если доход, полученный в виде процентов по вкладам, меньше этой суммы, платить налог не обяжут. В ЦБ РФ установили предельный размер вкладов для малообеспеченных граждан. Им разрешил таким людям держать депозит в размере суммой не более 100 тысяч рублей. Это касается людей, чьи доходы привязаны либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В новом 2022 году россиян, которые имеют на счетах в банках более 1 миллиона рублей, обяжут платить новый налог на доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. Известно, что первые налоги будут начислены на доходы с депозитов, которые россияне получили в 2021 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сумма вкладов, а лишь часть доходов, которые получили за них граждане, написано в документе. Уточняется, что не облагаемая налогом сумма рассчитана по следующей формуле: ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) на 1 января, умноженная на сумму 1 миллион рублей. Исходя из расчетов, за 2021 год налогообложению будет подлежать процентный доход свыше 42,5 тысяч рублей. Если доход, полученный в виде процентов по вкладам, меньше этой суммы, платить налог не обяжут. В ЦБ РФ установили предельный размер вкладов для малообеспеченных граждан. Им разрешил таким людям держать депозит в размере суммой не более 100 тысяч рублей. Это касается людей, чьи доходы привязаны либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.