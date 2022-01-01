В регионе РФ минимальную зарплату подняли выше федеральной

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Минимальную зарплату в Московской области с 1 января повысили до 16,3 тысячи рублей Фото:

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) с 1 января 2022 года в Московской области увеличен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития Подмосковья. В 2021 году данный показатель составлял 15 тысяч рублей.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 января МРОТ в России увеличился до 13 тысячи 890 рублей. Регионы также могут повышать его.

Помимо этого, в целом, по стране вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет в среднем 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT.

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Размер минимальной заработной платы (МРОТ) с 1 января 2022 года в Московской области увеличен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития Подмосковья. В 2021 году данный показатель составлял 15 тысяч рублей. Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 января МРОТ в России увеличился до 13 тысячи 890 рублей. Регионы также могут повышать его. Помимо этого, в целом, по стране вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет в среднем 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля. Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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