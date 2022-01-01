В регионе РФ минимальную зарплату подняли выше федеральной

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) с 1 января 2022 года в Московской области увеличен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития Подмосковья. В 2021 году данный показатель составлял 15 тысяч рублей.
Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 января МРОТ в России увеличился до 13 тысячи 890 рублей. Регионы также могут повышать его.
Помимо этого, в целом, по стране вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет в среднем 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.
Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT.
Размер минимальной заработной платы (МРОТ) с 1 января 2022 года в Московской области увеличен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития Подмосковья. В 2021 году данный показатель составлял 15 тысяч рублей. Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина с 1 января МРОТ в России увеличился до 13 тысячи 890 рублей. Регионы также могут повышать его. Помимо этого, в целом, по стране вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет в среднем 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля. Ранее министр труда и социальной политики РФ Антон Котяков выступил с инициативой о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам в 2022 году, пишет RT.