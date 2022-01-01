Жириновский заявил о новом запрете для кандидатов в президенты РФ

01 января 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Служба в армии будет обязательным услоием для кандидата в президенты России, сообщил Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты. «Мечтать можно, но никто его [Алишера Моргенштерна] не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее рэпер Моргенштерн сообщил, что через 10-15 лет планирует стать президентом. «Я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштерн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты. «Мечтать можно, но никто его [Алишера Моргенштерна] не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее рэпер Моргенштерн сообщил, что через 10-15 лет планирует стать президентом. «Я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштерн.