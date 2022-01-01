Жириновский заявил о новом запрете для кандидатов в президенты РФ

В правительстве рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты.
«Мечтать можно, но никто его [Алишера Моргенштерна] не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее рэпер Моргенштерн сообщил, что через 10-15 лет планирует стать президентом. «Я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштерн.
В правительстве рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты. «Мечтать можно, но никто его [Алишера Моргенштерна] не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее рэпер Моргенштерн сообщил, что через 10-15 лет планирует стать президентом. «Я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштерн.