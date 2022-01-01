В одном из крупнейших регионов РФ ввели QR-коды

QR-коды для посещения кафе и торговых центров ввели в Санкт-Петербурге. Новые правила начали действовать со 2 января.
Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова, посещать места общественного питания, а также объекты розничной торговли можно будет только посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод. Исключениями являются аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, магазины, продающие товары первой необходимости, и магазины, не имеющие зала обслуживания.
QR-коды в общественных местах действуют во многих регионах России. С 1 декабря их ввели в Сочи, Хабаровском крае, Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях. В Свердловской области с 22 декабря по 22 января отменили QR-коды при в входе в торговые центры. В регионе смогут работать в ночное время рестораны и кафе, но с QR-кодами, сообщает Vse42.ru.
QR-коды для посещения кафе и торговых центров ввели в Санкт-Петербурге. Новые правила начали действовать со 2 января. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова, посещать места общественного питания, а также объекты розничной торговли можно будет только посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод. Исключениями являются аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, магазины, продающие товары первой необходимости, и магазины, не имеющие зала обслуживания. QR-коды в общественных местах действуют во многих регионах России. С 1 декабря их ввели в Сочи, Хабаровском крае, Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях. В Свердловской области с 22 декабря по 22 января отменили QR-коды при в входе в торговые центры. В регионе смогут работать в ночное время рестораны и кафе, но с QR-кодами, сообщает Vse42.ru.