01 января 2022

В одном из крупнейших регионов РФ ввели QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, прививочный сертификат, просроченный куаркод, недействительный куаркод, нерабочий куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
QR-коды будут спрашивать при посещении кафе и ТЦ Фото:

QR-коды для посещения кафе и торговых центров ввели в Санкт-Петербурге. Новые правила начали действовать со 2 января.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова, посещать места общественного питания, а также объекты розничной торговли можно будет только посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод. Исключениями являются аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, магазины, продающие товары первой необходимости, и магазины, не имеющие зала обслуживания.

QR-коды в общественных местах действуют во многих регионах России. С 1 декабря их ввели в Сочи, Хабаровском крае, Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях. В Свердловской области с 22 декабря по 22 января отменили QR-коды при в входе в торговые центры. В регионе смогут работать в ночное время рестораны и кафе, но с QR-кодами, сообщает Vse42.ru.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

QR-коды для посещения кафе и торговых центров ввели в Санкт-Петербурге. Новые правила начали действовать со 2 января. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова, посещать места общественного питания, а также объекты розничной торговли можно будет только посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод. Исключениями являются аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, магазины, продающие товары первой необходимости, и магазины, не имеющие зала обслуживания. QR-коды в общественных местах действуют во многих регионах России. С 1 декабря их ввели в Сочи, Хабаровском крае, Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях. В Свердловской области с 22 декабря по 22 января отменили QR-коды при в входе в торговые центры. В регионе смогут работать в ночное время рестораны и кафе, но с QR-кодами, сообщает Vse42.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...