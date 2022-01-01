Экономист назвала два реальных способа увеличить размер пенсии

02 января 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Экономист рассказала, как увеличить размер своей пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Существует два способа увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений — выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — приводит слова Финогеновой сайт КПРФ. Второй вариант, по ее словам, это монетизация льгот. Экономист объяснила, что можно отказаться от части льгот и получать их в размере примерно полутора тысяч рублей в месяц, как доплату к пенсии. Кроме того, Финогенова отметила, что важно получать «белую» зарплату. Тогда человек накопит больше индивидуальных пенсионных баллов. При этом более надежный вариант — это негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты, отметила Финогенова. Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что размер выплат зависит прежде всего от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, уже получая пенсию, нужно продолжать зарабатывать официальный доход, отметил экономист. Также сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Существует два способа увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений — выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — приводит слова Финогеновой сайт КПРФ. Второй вариант, по ее словам, это монетизация льгот. Экономист объяснила, что можно отказаться от части льгот и получать их в размере примерно полутора тысяч рублей в месяц, как доплату к пенсии. Кроме того, Финогенова отметила, что важно получать «белую» зарплату. Тогда человек накопит больше индивидуальных пенсионных баллов. При этом более надежный вариант — это негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты, отметила Финогенова. Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что размер выплат зависит прежде всего от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, уже получая пенсию, нужно продолжать зарабатывать официальный доход, отметил экономист. Также сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам.