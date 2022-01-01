01 января 2022

Экономист назвал неожиданный фактор, влияющий на рост цен в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкуренция российских продуктов с белорусскими и казахскими снижает общий уровень цен, считает Николай Кульбака Фото:

Рост цен в России удалось сдержать благодаря Единому экономическому пространству (ЕЭП), в которое страна входит вместе с Беларусью и Казахстаном. Такое мнение высказал доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.

«Это хороший факт, что это объединение [ЕЭП] существует, потому что оно увеличивает конкуренцию внутри этих стран и тем самым снижает цены. То есть, то что российские товары вынуждены конкурировать с белорусскими, а казахские с российскими снижает общий уровень цен», — цитирует Николая Кульбаку Lenta.ru.

Также единое экономическое пространство позволяет сдерживать скачки курсов национальных валют, добавил экономист. При этом они продолжают зависеть от внешнего влияния. Это связано с тем, что большой объем продаж происходит не в Едином экономическом пространстве, а со странами западной Европы и Китаем, пояснил Кульбака.

Единое экономическое пространство объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Россию и Киргизию. Оно было создано в 2012 году с целью создания единого интегрированного рынка. ЕЭП было вдохновлено европейским единым рынком и Европейской экономической зоной. В числе возможных кандидатов на вступление — Таджикистан, Абхазия и Узбекистан.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. По данным Росстата, потребительские цены в России увеличились на 8,39% с начала 2021 года. Это максимум с 2015 года, когда данный показатель достиг 12,91%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.

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Рост цен в России удалось сдержать благодаря Единому экономическому пространству (ЕЭП), в которое страна входит вместе с Беларусью и Казахстаном. Такое мнение высказал доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. «Это хороший факт, что это объединение [ЕЭП] существует, потому что оно увеличивает конкуренцию внутри этих стран и тем самым снижает цены. То есть, то что российские товары вынуждены конкурировать с белорусскими, а казахские с российскими снижает общий уровень цен», — цитирует Николая Кульбаку Lenta.ru. Также единое экономическое пространство позволяет сдерживать скачки курсов национальных валют, добавил экономист. При этом они продолжают зависеть от внешнего влияния. Это связано с тем, что большой объем продаж происходит не в Едином экономическом пространстве, а со странами западной Европы и Китаем, пояснил Кульбака. Единое экономическое пространство объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Россию и Киргизию. Оно было создано в 2012 году с целью создания единого интегрированного рынка. ЕЭП было вдохновлено европейским единым рынком и Европейской экономической зоной. В числе возможных кандидатов на вступление — Таджикистан, Абхазия и Узбекистан. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. По данным Росстата, потребительские цены в России увеличились на 8,39% с начала 2021 года. Это максимум с 2015 года, когда данный показатель достиг 12,91%. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%.
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