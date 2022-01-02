Политолог: РФ вынуждает НАТО принять сложное решение по Украине

02 января 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В НАТО хотят напугать Москву, чтобы Россия отступила, считает политолог Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Украине Твердость России в своей позиции по Украине вынуждает НАТО принимать сложные решения о поставках вооружения Киеву. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Так он ответил на вопрос, как НАТО отреагирует в случае вмешательства России в конфликт в Донбассе. «НАТО ответит санкциями экономическими и политическими, также поставкой оружия на Украину. Если Россия решит все военные вопросы с Украиной за три дня, то поставка оружия не будет иметь смысла. Если начнут поставлять оружие сейчас, то тогда они не смогут рассчитывать на переговоры с Россией. И здесь есть вилка, которую они пока не решили. Они хотят РФ напугать в очередной раз, чтобы мы сделали несколько шагов назад. Если Россия проявит твердость и этого не сделает, то вилка останется для них. Для нас очень важно, чтобы они сложные решения принимали. Потому что они часто хотят переложить на нас ответственные решения», — сказал в разговоре с URA.RU Владимир Брутер. По его словам, Россия не будет поставлять оружие ЛДНР, потому что в этом нет смысла. Поставка оружия проблем не решит и только еще больше накалит обстановку. Война России и Украины невозможна из-за большой разности потенциалов, сказал Брутер. РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев также сомневается, что возможен военный конфликт между Россией и Украиной. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет. Если бы была напряженность, то тогда любой конфликт мог бы разрастись в опасное противостояние. На сегодня можно смотреть на ближайшие два-три месяца, а может и четыре», — сказал Ознобищев URA.RU. Президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезными санкциями в случае нападения на Украину. Об этом заявил лидер США Джо Байден во время телефонного разговора с Путиным. 10 января в Женеве пройдут переговоры России и США по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины не хотят урегулировать конфликт в Донбассе. Из-за этого страна все дальше от окончания гражданской войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Твердость России в своей позиции по Украине вынуждает НАТО принимать сложные решения о поставках вооружения Киеву. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Так он ответил на вопрос, как НАТО отреагирует в случае вмешательства России в конфликт в Донбассе. «НАТО ответит санкциями экономическими и политическими, также поставкой оружия на Украину. Если Россия решит все военные вопросы с Украиной за три дня, то поставка оружия не будет иметь смысла. Если начнут поставлять оружие сейчас, то тогда они не смогут рассчитывать на переговоры с Россией. И здесь есть вилка, которую они пока не решили. Они хотят РФ напугать в очередной раз, чтобы мы сделали несколько шагов назад. Если Россия проявит твердость и этого не сделает, то вилка останется для них. Для нас очень важно, чтобы они сложные решения принимали. Потому что они часто хотят переложить на нас ответственные решения», — сказал в разговоре с URA.RU Владимир Брутер. По его словам, Россия не будет поставлять оружие ЛДНР, потому что в этом нет смысла. Поставка оружия проблем не решит и только еще больше накалит обстановку. Война России и Украины невозможна из-за большой разности потенциалов, сказал Брутер. РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев также сомневается, что возможен военный конфликт между Россией и Украиной. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет. Если бы была напряженность, то тогда любой конфликт мог бы разрастись в опасное противостояние. На сегодня можно смотреть на ближайшие два-три месяца, а может и четыре», — сказал Ознобищев URA.RU. Президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезными санкциями в случае нападения на Украину. Об этом заявил лидер США Джо Байден во время телефонного разговора с Путиным. 10 января в Женеве пройдут переговоры России и США по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины не хотят урегулировать конфликт в Донбассе. Из-за этого страна все дальше от окончания гражданской войны.