02 января 2022

Онищенко назвал условия для окончания пандемии COVID-19 весной

© Служба новостей «URA.RU»
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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Для победы над пандемией COVID-19 необходимо сосредоточиться на вакцинации, заявил Геннадий Онищенко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Если люди будут следовать всем рекомендациям по защите от коронавируса, то пандемия может закончиться в мае. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС.

Врач считает, что основания для паники отсутствуют. Вакцины уже созданы, необходимо сосредоточиться на вакцинации от COVID-19, резюмировал Онищенко.

Ранее сообщалось, что, по расчетам греческого ученого, пандемия коронавируса закончится в феврале. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус допустил, что пандемия может окончиться в 2022 году, передает телеканал 360. Геннадий Онищенко заявил, что «Омикрон» не является поводом для паники.

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Если люди будут следовать всем рекомендациям по защите от коронавируса, то пандемия может закончиться в мае. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. «До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС. Врач считает, что основания для паники отсутствуют. Вакцины уже созданы, необходимо сосредоточиться на вакцинации от COVID-19, резюмировал Онищенко. Ранее сообщалось, что, по расчетам греческого ученого, пандемия коронавируса закончится в феврале. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус допустил, что пандемия может окончиться в 2022 году, передает телеканал 360. Геннадий Онищенко заявил, что «Омикрон» не является поводом для паники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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