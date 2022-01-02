Онищенко назвал условия для окончания пандемии COVID-19 весной

03 января 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Если люди будут следовать всем рекомендациям по защите от коронавируса, то пандемия может закончиться в мае. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. «До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС. Врач считает, что основания для паники отсутствуют. Вакцины уже созданы, необходимо сосредоточиться на вакцинации от COVID-19, резюмировал Онищенко. Ранее сообщалось, что, по расчетам греческого ученого, пандемия коронавируса закончится в феврале. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус допустил, что пандемия может окончиться в 2022 году, передает телеканал 360. Геннадий Онищенко заявил, что «Омикрон» не является поводом для паники.