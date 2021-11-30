Онищенко заявил, что «Омикрон» не является поводом для паники

Новый штамм коронавируса «Омикрон» является более заразным, что происходит со всеми новыми вариантами вируса, потому не стоит паниковать. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.
По словам Геннадия Онищенко, все новые штаммы COVID-19 являлись более заразными, «Омикрон» не является исключением, передают РИА «Новости». «Паниковать не надо», — призвал эпидемиолог.
«Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя», — отметил Онищенко. Новых более тяжелых симптомов, к счастью, мы не видим, добавил заслуженный врач России.
Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ предупредили об ужесточении пандемии из-за появления нового штамма COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о повышении заразности «Омикрона», передает «Национальная служба новостей». В ВОЗ заявили об опасности нового штамма COVID-19 для переболевших, передает RT. В РФПИ пообещали разработать новую вакцину, защищающую от «Омикрона» в феврале 2022 года.
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