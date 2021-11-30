30 ноября 2021

Онищенко заявил, что «Омикрон» не является поводом для паники

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Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
Опасность «Омикрона» находится в пределах нормы, считает Геннадий Онищенко Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» является более заразным, что происходит со всеми новыми вариантами вируса, потому не стоит паниковать. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, все новые штаммы COVID-19 являлись более заразными, «Омикрон» не является исключением, передают РИА «Новости». «Паниковать не надо», — призвал эпидемиолог.

«Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя», — отметил Онищенко. Новых более тяжелых симптомов, к счастью, мы не видим, добавил заслуженный врач России.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ предупредили об ужесточении пандемии из-за появления нового штамма COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о повышении заразности «Омикрона», передает «Национальная служба новостей» . В ВОЗ заявили об опасности нового штамма COVID-19 для переболевших, передает RT. В РФПИ пообещали разработать новую вакцину, защищающую от «Омикрона» в феврале 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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