02 января 2022

Аналитик предрек вспышку «Омикрона» в России в январе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
По данным словам аналитика, число заражений «Омикронов» в РФ гораздо выше официальных данных Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество заражений омикрон-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может еще больше вырасти после новогодних каникул. Об этом заявил исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.

«В последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. <…> Так что моя грубая оценка, что к концу праздников-середине января мы увидим мощный подъем «Омикрона», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Аналитик отметил, что более высокая заразность штамма может привести к росту числа госпитализаций и общей нагрузке на медицинскую систему даже в том случае, если информация о его низкой патогенности полностью подтвердится. При этом, по словам Драгана, сейчас методы диагностики не позволяют фиксировать «Омикрон» в реальном времени.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Также сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Количество заражений омикрон-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может еще больше вырасти после новогодних каникул. Об этом заявил исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. «В последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. <…> Так что моя грубая оценка, что к концу праздников-середине января мы увидим мощный подъем «Омикрона», — заявил он в беседе с «Лентой.ру». Аналитик отметил, что более высокая заразность штамма может привести к росту числа госпитализаций и общей нагрузке на медицинскую систему даже в том случае, если информация о его низкой патогенности полностью подтвердится. При этом, по словам Драгана, сейчас методы диагностики не позволяют фиксировать «Омикрон» в реальном времени. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Также сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...