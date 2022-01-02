Аналитик предрек вспышку «Омикрона» в России в январе

Количество заражений омикрон-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может еще больше вырасти после новогодних каникул. Об этом заявил исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.
«В последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. <…> Так что моя грубая оценка, что к концу праздников-середине января мы увидим мощный подъем «Омикрона», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».
Аналитик отметил, что более высокая заразность штамма может привести к росту числа госпитализаций и общей нагрузке на медицинскую систему даже в том случае, если информация о его низкой патогенности полностью подтвердится. При этом, по словам Драгана, сейчас методы диагностики не позволяют фиксировать «Омикрон» в реальном времени.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Также сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней.
Количество заражений омикрон-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может еще больше вырасти после новогодних каникул. Об этом заявил исследователь, аналитик больших данных Александр Драган. «В последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. <…> Так что моя грубая оценка, что к концу праздников-середине января мы увидим мощный подъем «Омикрона», — заявил он в беседе с «Лентой.ру». Аналитик отметил, что более высокая заразность штамма может привести к росту числа госпитализаций и общей нагрузке на медицинскую систему даже в том случае, если информация о его низкой патогенности полностью подтвердится. При этом, по словам Драгана, сейчас методы диагностики не позволяют фиксировать «Омикрон» в реальном времени. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Также сообщалось, что инкубационный период при заражении омикрон-штаммом может составлять от одного до шести дней.