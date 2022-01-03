Новый канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, телефон, разговор по телефону, путин владимир
В декабре лидеры стран пообщались по телефону Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен заняться выстраиванием отношений с Россией. Новый лидер Германии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе.

«Канцлер хочет „начать новую жизнь“ с Путиным. Он поговорил с главой Кремля по телефону незадолго до Рождества. Встреча между ними должна состояться в январе», — сообщает немецкое издание BILD.

Путин впервые пообщался с новым канцлером Германии по телефону 21 декабря. Он поздравил Шольца с вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен заняться выстраиванием отношений с Россией. Новый лидер Германии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе. «Канцлер хочет „начать новую жизнь“ с Путиным. Он поговорил с главой Кремля по телефону незадолго до Рождества. Встреча между ними должна состояться в январе», — сообщает немецкое издание BILD. Путин впервые пообщался с новым канцлером Германии по телефону 21 декабря. Он поздравил Шольца с вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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