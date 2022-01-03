Новый канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе

В декабре лидеры стран пообщались по телефону Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен заняться выстраиванием отношений с Россией. Новый лидер Германии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе.

«Канцлер хочет „начать новую жизнь“ с Путиным. Он поговорил с главой Кремля по телефону незадолго до Рождества. Встреча между ними должна состояться в январе», — сообщает немецкое издание BILD.

Путин впервые пообщался с новым канцлером Германии по телефону 21 декабря. Он поздравил Шольца с вступлением в должность. Главы государств также обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.