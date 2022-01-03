Экономист: в России нет денег на дополнительную индексацию пенсий

В ближайшие годы деньги в федеральном бюджете будут постепенно заканчиваться, считает Виталий Калугин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В федеральном бюджете России нет денег на постоянную индексацию пенсий выше уровня инфляции, поэтому необходимо развивать рынок труда и увеличивать отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом в разговоре с URA.RU рассказал финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин.

«Теоретически у нас достаточно большой федеральный бюджет, который осуществляет трансфер денег в ПФР. По планам на ближайшие три года, это порядка 4,5—5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета ПФР. Можно было бы и по 6 трлн перечислять на дополнительную индексацию, но эти деньги неоткуда взять. В прошлом году федеральный бюджет был профицитным, но в ближайшие пару лет деньги будут потихонечку истекать», — сказал Калугин.

Экономист отметил, что деньги на дополнительную индексацию пенсий гораздо эффективнее получить с помощью развития рынка труда. «Мы можем и сами дополнительно проиндексировать пенсии, если будем развивать рынок труда и повышать зарплаты. Например, если человек сейчас получает 50 тысяч рублей, а станет получать 60 тысяч, то и отчисления в ПФР увеличатся примерно на 20%. Это будет стратегически более эффективно, чем постоянно искать деньги в бюджете», — заключил Калугин.

Как отметил депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин, в Госдуме в ближайшее время поднимут вопрос индексации пенсий. «Уже после каникул, на ближайшем заседании комитета, будем обсуждать поручение президента России Владимира Путина по индексации пенсий. Фактически, реальная пенсия стала меньше. Этот вопрос будет подниматься на заседании комитета», — сказал Алехин в беседе с URA.RU.

Ранее Владимир Путин подписал указ об индексации страховых пенсий на 5,9% с 1 января 2021 года. Путин также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню реальной инфляции. Согласно данным Росстата, реальные пенсии россиян падают 10 месяцев подряд.

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