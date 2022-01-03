Стрелков испугался повторения на Украине Русско-Японской войны. «Кровавая пародия»

03 января 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков заявил, что Украина готовится к войне с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Зимой может начаться война с Украиной, к которой в России не готовятся, поэтому возможно повторение сценария Русско-Японской войны. Такое заявление сделал экс-министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков. «Боюсь, в случае атаки (которая неизбежна в будущем) укров этой зимой, — мы имеем неплохие шансы получить кровавую пародию на Русско-Японскую войну 1904—1905 годов. Тогда тоже „шапками макак закидать“ уверенно собирались. Без мобилизаций и т. п. „непродуктивных“ мероприятий. Последствия хорошо известны всем людям, интересующимся отечественной историей», — написал Игорь Стрелков в своем telegram-канале. По его словам, в Кремле настолько не хотят войны, что не планируют нормально готовиться к такому сценарию развития событий. Стрелков заявил, что Украина готовится всеми возможными способами. В России не готовы к «настоящей серьезной войне», а принимаемые меры пригодны только для подготовки к «маленькой-победоносной» короткой кампании, высказался он. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал в разговоре с URA.RU, что война Украины и России невозможна из-за большой разности потенциалов. «РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев согласился с мнением, что войны не будет. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет», — считает он. На Украине выделили 36,3 миллиард гривен (1,33 млрд долларов) на финансирование усиления защиты границ с Россией и Белоруссией. В Совете нацбезопасности Украины сообщили, что не наблюдают большого скопления войск РФ на границе, но угроза вторжения со стороны Москвы все еще есть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зимой может начаться война с Украиной, к которой в России не готовятся, поэтому возможно повторение сценария Русско-Японской войны. Такое заявление сделал экс-министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков. «Боюсь, в случае атаки (которая неизбежна в будущем) укров этой зимой, — мы имеем неплохие шансы получить кровавую пародию на Русско-Японскую войну 1904—1905 годов. Тогда тоже „шапками макак закидать“ уверенно собирались. Без мобилизаций и т. п. „непродуктивных“ мероприятий. Последствия хорошо известны всем людям, интересующимся отечественной историей», — написал Игорь Стрелков в своем telegram-канале. По его словам, в Кремле настолько не хотят войны, что не планируют нормально готовиться к такому сценарию развития событий. Стрелков заявил, что Украина готовится всеми возможными способами. В России не готовы к «настоящей серьезной войне», а принимаемые меры пригодны только для подготовки к «маленькой-победоносной» короткой кампании, высказался он. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал в разговоре с URA.RU, что война Украины и России невозможна из-за большой разности потенциалов. «РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев согласился с мнением, что войны не будет. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет», — считает он. На Украине выделили 36,3 миллиард гривен (1,33 млрд долларов) на финансирование усиления защиты границ с Россией и Белоруссией. В Совете нацбезопасности Украины сообщили, что не наблюдают большого скопления войск РФ на границе, но угроза вторжения со стороны Москвы все еще есть.