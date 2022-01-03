Зимой может начаться война с Украиной, к которой в России не готовятся, поэтому возможно повторение сценария Русско-Японской войны. Такое заявление сделал экс-министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков.
«Боюсь, в случае атаки (которая неизбежна в будущем) укров этой зимой, — мы имеем неплохие шансы получить кровавую пародию на Русско-Японскую войну 1904—1905 годов. Тогда тоже „шапками макак закидать“ уверенно собирались. Без мобилизаций и т. п. „непродуктивных“ мероприятий. Последствия хорошо известны всем людям, интересующимся отечественной историей», — написал Игорь Стрелков в своем telegram-канале.
По его словам, в Кремле настолько не хотят войны, что не планируют нормально готовиться к такому сценарию развития событий. Стрелков заявил, что Украина готовится всеми возможными способами. В России не готовы к «настоящей серьезной войне», а принимаемые меры пригодны только для подготовки к «маленькой-победоносной» короткой кампании, высказался он.
Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал в разговоре с URA.RU, что война Украины и России невозможна из-за большой разности потенциалов. «РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев согласился с мнением, что войны не будет. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет», — считает он.
На Украине выделили 36,3 миллиард гривен (1,33 млрд долларов) на финансирование усиления защиты границ с Россией и Белоруссией. В Совете нацбезопасности Украины сообщили, что не наблюдают большого скопления войск РФ на границе, но угроза вторжения со стороны Москвы все еще есть.
Зимой может начаться война с Украиной, к которой в России не готовятся, поэтому возможно повторение сценария Русско-Японской войны. Такое заявление сделал экс-министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков. «Боюсь, в случае атаки (которая неизбежна в будущем) укров этой зимой, — мы имеем неплохие шансы получить кровавую пародию на Русско-Японскую войну 1904—1905 годов. Тогда тоже „шапками макак закидать“ уверенно собирались. Без мобилизаций и т. п. „непродуктивных“ мероприятий. Последствия хорошо известны всем людям, интересующимся отечественной историей», — написал Игорь Стрелков в своем telegram-канале. По его словам, в Кремле настолько не хотят войны, что не планируют нормально готовиться к такому сценарию развития событий. Стрелков заявил, что Украина готовится всеми возможными способами. В России не готовы к «настоящей серьезной войне», а принимаемые меры пригодны только для подготовки к «маленькой-победоносной» короткой кампании, высказался он. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сказал в разговоре с URA.RU, что война Украины и России невозможна из-за большой разности потенциалов. «РФ будет делать все возможное, чтобы война не началась. Украина с помощью Запада будет провоцировать Россию, медленно переступая «красные линии». Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев согласился с мнением, что войны не будет. «Исходя из шагов сторон, можно рассчитывать, что военного продолжения не будет», — считает он. На Украине выделили 36,3 миллиард гривен (1,33 млрд долларов) на финансирование усиления защиты границ с Россией и Белоруссией. В Совете нацбезопасности Украины сообщили, что не наблюдают большого скопления войск РФ на границе, но угроза вторжения со стороны Москвы все еще есть.