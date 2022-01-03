Bloomberg: задержанный в США россиянин имел доступ к секретам ГРУ. «Серьезный удар по Кремлю»

03 января 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Владислава Клюшина подозревают во вмешательстве в выборы США в 2016 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержанный в США российский бизнесмен Владислав Клюшин имел доступ к данным российской разведки и мог вмешаться в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщают источники, близкие к разведке, Кремлю и спецслужбам России. «Клюшин имеет доступ к секретным записям операций ГРУ и российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Агенты российской разведки связаны с серией хакерских атак, а также с покушением на убийство диссидентом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году с помощью химического отравления», — пишет газета Bloomberg со ссылкой на трех своих собеседников. Собеседники также отмечают, что его перевод в США это серьезный удар по Кремлю. Ситуация может усугубиться, если Клюшин попросит снисхождения со стороны прокуратуры США и предоставит информацию о внутренней работе Москвы. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Клюшин является владельцем группы М13, которая разрабатывает базы данных и компьютерные ресурсы. Telegram-канал «Незыгарь», владельцем которого предположительно является задержанный из-за группы М13 — ее называют создателем этого канала, ведется анонимно и поставляет политические инсайды. На канале более 300 тысяч подписчиков, среди которых чиновники высших рангов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Задержанный в США российский бизнесмен Владислав Клюшин имел доступ к данным российской разведки и мог вмешаться в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщают источники, близкие к разведке, Кремлю и спецслужбам России. «Клюшин имеет доступ к секретным записям операций ГРУ и российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Агенты российской разведки связаны с серией хакерских атак, а также с покушением на убийство диссидентом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году с помощью химического отравления», — пишет газета Bloomberg со ссылкой на трех своих собеседников. Собеседники также отмечают, что его перевод в США это серьезный удар по Кремлю. Ситуация может усугубиться, если Клюшин попросит снисхождения со стороны прокуратуры США и предоставит информацию о внутренней работе Москвы. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Клюшин является владельцем группы М13, которая разрабатывает базы данных и компьютерные ресурсы. Telegram-канал «Незыгарь», владельцем которого предположительно является задержанный из-за группы М13 — ее называют создателем этого канала, ведется анонимно и поставляет политические инсайды. На канале более 300 тысяч подписчиков, среди которых чиновники высших рангов.