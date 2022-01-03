03 января 2022

В «Ростехе» назвали сроки создания вакцины от COVID и гриппа

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Несмотря на хорошие результаты исследований, вакцина нуждается в доработке, заявил Сергей Чемезов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Результаты разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа будут представлены в 2022 году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — сообщил Сергей Чемезов в интервью РИА «Новости».

По его словам, на данный момент уже имеются хорошие результаты исследований. Однако по-прежнему остаются вещи, которые нуждаются в доработке, добавил Чемезов.

Ранее сообщалось, что в Израиле зарегистрировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом. Ученые в беседе с URA.RU рассказали об опасности одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Японские специалисты создают вакцину, которая предоставит пожизненную защиту от COVID-19, пишет RT.

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Результаты разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа будут представлены в 2022 году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — сообщил Сергей Чемезов в интервью РИА «Новости». По его словам, на данный момент уже имеются хорошие результаты исследований. Однако по-прежнему остаются вещи, которые нуждаются в доработке, добавил Чемезов. Ранее сообщалось, что в Израиле зарегистрировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом. Ученые в беседе с URA.RU рассказали об опасности одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Японские специалисты создают вакцину, которая предоставит пожизненную защиту от COVID-19, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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