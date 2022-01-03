В «Ростехе» назвали сроки создания вакцины от COVID и гриппа

04 января 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Результаты разработки единой вакцины от COVID-19 и гриппа будут представлены в 2022 году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — сообщил Сергей Чемезов в интервью РИА «Новости». По его словам, на данный момент уже имеются хорошие результаты исследований. Однако по-прежнему остаются вещи, которые нуждаются в доработке, добавил Чемезов. Ранее сообщалось, что в Израиле зарегистрировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом. Ученые в беседе с URA.RU рассказали об опасности одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Японские специалисты создают вакцину, которая предоставит пожизненную защиту от COVID-19, пишет RT.