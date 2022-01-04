Доктор Мясников заявил, что болезни COVID не существует

04 января 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Коронавирус входит в список ОРЗ, вызывающих пневмонию, уверен Мясников Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новой болезни COVID не существует, это разновидность ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Об этом заявил врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников. «Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ и всегда были вирусные пневмонии. Вызывались они и продолжают вызываться разными вирусами. Теперь вот появился и занял доминирующую позицию новый возбудитель ОРЗ и Вирусных пневмоний: коронавирус CoV-2», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, коронавирусная инфекция ничем не отличается от других вирусов, вызывающих пневмонию. «Да-да: „матовое стекло“, „цитокиновый шторм“, „тромбозы“, „потеря обоняния“ — ничто не Ново под Солнцем! Не отличаются и отдаленные последствия тяжелых вирусных пневмоний, независимо от возбудителя. Так что выделение КОВИД, как отдельной болезни оправдано скорее с точки зрения организации здравоохранения, чем клинической медицины», — считает Мясников. Врач уверен, что коронавирус в скором времени перейдет в сезонное заболевание. Однако для этого, по его словам, необходимо вакцинация населения и ревакцинация каждые 6 месяцев. Ранее Мясников заявил, что вакцинация и масочный режим не снижают темп распространения коронавируса. Однако благодаря прививкам снизилась смертность и число тяжелых случаев COVID. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новой болезни COVID не существует, это разновидность ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Об этом заявил врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников. «Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ и всегда были вирусные пневмонии. Вызывались они и продолжают вызываться разными вирусами. Теперь вот появился и занял доминирующую позицию новый возбудитель ОРЗ и Вирусных пневмоний: коронавирус CoV-2», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, коронавирусная инфекция ничем не отличается от других вирусов, вызывающих пневмонию. «Да-да: „матовое стекло“, „цитокиновый шторм“, „тромбозы“, „потеря обоняния“ — ничто не Ново под Солнцем! Не отличаются и отдаленные последствия тяжелых вирусных пневмоний, независимо от возбудителя. Так что выделение КОВИД, как отдельной болезни оправдано скорее с точки зрения организации здравоохранения, чем клинической медицины», — считает Мясников. Врач уверен, что коронавирус в скором времени перейдет в сезонное заболевание. Однако для этого, по его словам, необходимо вакцинация населения и ревакцинация каждые 6 месяцев. Ранее Мясников заявил, что вакцинация и масочный режим не снижают темп распространения коронавируса. Однако благодаря прививкам снизилась смертность и число тяжелых случаев COVID.