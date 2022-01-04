Метеоролог рассказал о погодном «цунами» в регионах России

04 января 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Поволжье и на Урале с 6 на 7 января произойдет резкая смена температур Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Погодное «цунами» ожидает жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января — резкие морозы сменятся оттепелью. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов. «В первые дни января феноменально теплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком теплого воздуха с Азовских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России, и создаст погодное „цунами“, потому что произойдет быстрый рост температур. Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25, -30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе 0, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске 0, +1. 9 января в Екатеринбурге вновь -20. Такие неимоверные скачки температур, достаточно редко встречающиеся, также произойдут 8 января в Тюмени и Омске, там ожидается 0 градусов. Хотя накануне, за 24 часа до этого, будут стоять — 25, — 30 градусные морозы», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что в средней полосе России погодное «цунами» вызовет сильные осадки. «Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады,мокрый снег. Рост снежного покрова может составить 6-8 см, то есть это значительная величина. При этом температурный скачок в Москве будет менее заметный, с -10, -14 до 0, +2 градусов 5 и 6 января», — подчеркнул Шувалов. Ранее о том, что в России в 2022 году будет преобладать неустойчивая погода, заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Будут сохраняться резкие перепады температур, а также масштабное выпадение осадков и их аномальное отсутствие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Погодное «цунами» ожидает жителей Поволжья и Урала 6 и 7 января — резкие морозы сменятся оттепелью. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов. «В первые дни января феноменально теплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком теплого воздуха с Азовских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России, и создаст погодное „цунами“, потому что произойдет быстрый рост температур. Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25, -30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе 0, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске 0, +1. 9 января в Екатеринбурге вновь -20. Такие неимоверные скачки температур, достаточно редко встречающиеся, также произойдут 8 января в Тюмени и Омске, там ожидается 0 градусов. Хотя накануне, за 24 часа до этого, будут стоять — 25, — 30 градусные морозы», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что в средней полосе России погодное «цунами» вызовет сильные осадки. «Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады,мокрый снег. Рост снежного покрова может составить 6-8 см, то есть это значительная величина. При этом температурный скачок в Москве будет менее заметный, с -10, -14 до 0, +2 градусов 5 и 6 января», — подчеркнул Шувалов. Ранее о том, что в России в 2022 году будет преобладать неустойчивая погода, заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Будут сохраняться резкие перепады температур, а также масштабное выпадение осадков и их аномальное отсутствие.