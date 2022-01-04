04 января 2022

Генсек НАТО раскрыл главные темы переговоров с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг анонсировал главные темы переговоров между НАТО и Россией Фото:

На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности.

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На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон. Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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