Генсек НАТО раскрыл главные темы переговоров с Россией

Йенс Столтенберг анонсировал главные темы переговоров между НАТО и РоссиейФото: NIDS/NATO Multimedia Library
На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.
Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности.
На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон. Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности.