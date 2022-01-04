Генсек НАТО раскрыл главные темы переговоров с Россией

05 января 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг анонсировал главные темы переговоров между НАТО и Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон. Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На заседании совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января обсудят вопросы военной безопасности в Европе, обстановку на Украине и меры по снижению рисков. Такие темы анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг на личной странице в Twitter. Генсек НАТО добавил, что повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон. Во вторник, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе альянса отметили, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, а также должен быть основан на базовых принципах и и фундаментальных документах о европейской безопасности.