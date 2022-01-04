04 января 2022

Митингующий рассказал о протестах в Казахстане. «Были взрывы»

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, протест, фонарики
Мужчина рассказал о большем, чем заявляется в СМИ, количестве протестующих, а также о жестких действиях силовиков Фото:

Стихийный участник протестов в городе Алма-Ата Республики Казахстан рассказал о взрывах и применении слезоточивого газа. Мужчина заявил, что митингующих больше, чем сообщают в средствах массовой информации.

«То, что показывают по телеканалам, в интернете, в масс-медиа, это все сделано так, чтобы доходило меньше информации. Были взрывы, и слезоточивый газ. От одного запаха было плохо» — рассказал мужчина «Известиям».

Участник протеста заявил, что на митингах было гораздо больше людей, чем сообщают СМИ, а силовики действовали жестче. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, отметил мужчина. Он подчеркнул, что ситуация в стране небезразлична всем группам населения.

Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. В ходе митингов происходили столкновения с полицией, силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге. Позже глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Также стало известно, что президент республики планирует объявить об отставке правительства.

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Стихийный участник протестов в городе Алма-Ата Республики Казахстан рассказал о взрывах и применении слезоточивого газа. Мужчина заявил, что митингующих больше, чем сообщают в средствах массовой информации. «То, что показывают по телеканалам, в интернете, в масс-медиа, это все сделано так, чтобы доходило меньше информации. Были взрывы, и слезоточивый газ. От одного запаха было плохо» — рассказал мужчина «Известиям». Участник протеста заявил, что на митингах было гораздо больше людей, чем сообщают СМИ, а силовики действовали жестче. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, отметил мужчина. Он подчеркнул, что ситуация в стране небезразлична всем группам населения. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. В ходе митингов происходили столкновения с полицией, силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Итогом противостояния стало решение властей снизить цену на топливо со 120 до 50 тенге. Позже глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на две недели в Мангистауской области и городе Алматы. Также стало известно, что президент республики планирует объявить об отставке правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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